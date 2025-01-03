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Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
16:04 03.01.2025 |
Уряд України на період дії воєнного стану у 2025 році обмежив виплату спеціальних пенсій, розмір яких більший за 23,61 тис. грн - 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, запровадивши відповідні знижувальні коефіцієнти на суми, які перевищують цей поріг.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1 від 3 січня, оприлюдненою на урядовому порталі, для частини пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт становить 0,5, від 11 до 13 - 0,4, від 13 до 17 - 0,3, від 17 до 21 - 0,2.
Для всіх виплат понад 21 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт установлено на рівні 0,1, тобто суми виплат після 49,58 тис. грн буде знижено в 10 разів.
Уточнюється, що це обмеження не застосовуються до пенсій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) та забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, безпосередньо брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів, а також до пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам сім'ї загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб.
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