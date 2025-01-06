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Гендиректор OpenAI: ШІ-робітники у компаніях можуть з'явитися вже цього року
16:46 06.01.2025 |
Гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман зазначив, що вірить у появу ШІ-агентів, які приєднаються до робочої сили, вже у 2025 році.
Таку думку він висловив у своєму блозі.
"Ми віримо, що у 2025 році ми побачимо перших ШІ-агентів, які "приєднаються до робочої сили" й суттєво змінять продуктивність компаній", - написав він.
Крім того, Альтман зазначив, що за останні роки кількість активних користувачів ChatGPT зросла зі 100 мільйонів до 300 мільйонів на тиждень.
Гендиректор OpenAI зазначив, що зараз зусилля компанії спрямовані на створення суперінтелекту, завдяки якому "можна буде досягти всього".
"Суперінтелектуальні інструменти можуть значно прискорити наукові відкриття й інновації, далеко перевершуючи наші можливості, а також суттєво збільшити добробут і процвітання", - вважає Альтман.
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