Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи

Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободиПрезидент Австрії Александер ван дер Беллен після зустрічі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем у понеділок доручив йому почати коаліційні переговори про формування уряду з керівною дотепер Австрійською народною партією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ван дер Беллен провів зустріч з Кіклем у понеділок - після того, як минулого тижня остаточно провалились коаліційні переговори між трьома партіями: Австрійською народною партією, соціал-демократами та ліберальною NEOS.

Ці три політичні сили намагались сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу Партію свободи, яка три місяці тому виграла вибори. Однак їхня спроба провалилась через критичні розбіжності у політичних програмах.

Після вересневих виборів усі партії, які пройшли до парламенту, виключали можливість коаліції з Партією свободи на чолі з Кіклем. Однак, після провалу коаліційних переговорів, лідер Австрійської народної партії Карл Негаммер, який найбільше виступав проти союзу з Кіклем, подав у відставку.

А новий лідер партії Крістіан Штокер допустив можливий альянс з правими радикалами, що відчинило двері для можливості формування уряду у складі Партії свободи та Австрійської народної партії.

"Кікль має впевненість у тому, що зможе знайти рішення в урядових переговорах, і він прагне відповідальності", - пояснив ван дер Беллен своє рішення доручити Кіклю сформувати новий федеральний уряд.

"Я подбаю про те, щоб принципи і норми конституції були правильно дотримані", - додав федеральний президент.

Якщо переговори Партії свободи та Австрійської народної партії завершаться успішно, Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Ключові теги: Австрія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8870  0,09 0,21 42,6443  0,14 0,33
EUR 43,3630  0,10 0,22 44,1930  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,18 0,42 42,2550  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес