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Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
16:40 06.01.2025 |
Президент Австрії Александер ван дер Беллен після зустрічі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем у понеділок доручив йому почати коаліційні переговори про формування уряду з керівною дотепер Австрійською народною партією.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ван дер Беллен провів зустріч з Кіклем у понеділок - після того, як минулого тижня остаточно провалились коаліційні переговори між трьома партіями: Австрійською народною партією, соціал-демократами та ліберальною NEOS.
Ці три політичні сили намагались сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу Партію свободи, яка три місяці тому виграла вибори. Однак їхня спроба провалилась через критичні розбіжності у політичних програмах.
Після вересневих виборів усі партії, які пройшли до парламенту, виключали можливість коаліції з Партією свободи на чолі з Кіклем. Однак, після провалу коаліційних переговорів, лідер Австрійської народної партії Карл Негаммер, який найбільше виступав проти союзу з Кіклем, подав у відставку.
А новий лідер партії Крістіан Штокер допустив можливий альянс з правими радикалами, що відчинило двері для можливості формування уряду у складі Партії свободи та Австрійської народної партії.
"Кікль має впевненість у тому, що зможе знайти рішення в урядових переговорах, і він прагне відповідальності", - пояснив ван дер Беллен своє рішення доручити Кіклю сформувати новий федеральний уряд.
"Я подбаю про те, щоб принципи і норми конституції були правильно дотримані", - додав федеральний президент.
Якщо переговори Партії свободи та Австрійської народної партії завершаться успішно, Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.
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