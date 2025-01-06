Зелена карта 2025: як нові правила вплинуть на вартість і страхові суми

З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти новий закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», що передбачає зміни в умовах міжнародного поліса «Зелена картка». Нововведення розглянемо нижче.

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна

Зелена картка — це страховка, що покриває витрати на відшкодування шкоди, завданої третім особам у разі ДТП в іншій країні. Міжнародна система охоплює 48 країн, серед яких країни Європи, Туреччина, Ізраїль та інші.

Основна мета поліса Зелена Карта — забезпечити, щоб постраждалі у ДТП отримали компенсацію, незалежно від того, в якій країні сталася аварія, і без необхідності водієві купувати місцеву страховку при перетині кожного кордону.

Зелена Карта покриває:

Матеріальну шкоду (ремонт ТЗ потерпілих).

Шкоду здоров'ю та життю (лікування потерпілих).

Наявність документа перевіряється прикордонниками, виїхати з України без поліса не вийде. За прострочений термін дії страховки у разі її перевірки за кордоном водій отримує штраф. Крім цього, можлива заборона на в’їзд та конфіскація ТЗ чи водійського посвідчення.

Від чого залежить вартість страховки

Тип транспортного засобу

Страхові компанії розрізняють транспортні засоби за категоріями, оскільки різні типи ТЗ мають різний рівень ризику для дорожнього руху та різний потенційний обсяг завданої шкоди у разі ДТП (легкове авто, вантажівка, автобус, причіп, моторолер, мотоцикл).

Період страхування

Тривалість дії поліса безпосередньо впливає на його вартість. «Зелена картка» може бути оформлена на термін, залежно від потреб водія (від 15 днів до 1 року).

Для водіїв, які планують подорож за кордон, важливо враховувати всі вищезазначені чинники, щоб правильно вибрати тривалість дії та категорію поліса. Наприклад, якщо поїздка планується на короткий період, варто вибрати 15-денний поліс. Якщо ж ви часто перетинаєте кордон, то річний поліс може стати економічно вигіднішим варіантом.

Як розраховується вартість поліса з 2025 року

До 2025 року вартість Зеленої картки в Україні встановлювало Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), і ціна була однаковою для всіх страхових компаній. Однак, із впровадженням нового закону, страховики отримали право визначати ціну полісів Зелена Карта самостійно.

Відсутність єдиного тарифу стимулюватиме конкуренцію між страховими компаніями, що призведе до більш гнучкої цінової політики та підвищення рівня сервісу. Водії зможуть порівнювати ціни та умови полісів різних страховиків та вибирати вигідну пропозицію.

Чи зростуть страхові виплати

Розмір страхового відшкодування не є фіксованим і залежить від законодавства країни, де сталося ДТП.

Зазвичай ці ліміти прописані у національних законах про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності та є на сайті МТСБУ.

У більшості країн ЄС виплати сягають мільйона євро.

Електронний поліс: новий формат у 2025 році

По новому закону електронний поліс з 2025 року визнається в усіх країнах-членах системи «Зелена картка», що значно спростить процес страхування.

Онлайн-поліс матиме такий самий юридичний статус, як і паперовий. У разі перевірки водій зможе показати його на екрані смартфона не тільки на території України (на прикордонному контролі) але й за кордоном.

Зазначимо, що купити страховку день у день з 2025 року неможливо. Оформити її треба заздалегідь, хоча б за 1 день до подорожі.