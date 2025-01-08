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Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
23:46 07.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, і "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з цим.
Про це Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня, повідомляє "Європейська правда".
Майбутній американський президент укотре поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".
"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці. - Ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", - додав Трамп.
На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".
"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", - заявив він.
Трамп і раніше говорив про те, що Джо Байден не повинен був обіцяти Україні членства в Альянсі, бо через це Росія нібито і розвʼязала повномасштабну війну.
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