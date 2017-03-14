По законодательным и политическим признакам ГФС в большей мере оказалась подконтрольна премьеру. Сохранится ли такое положение вещей, зависит от поведения главы правительства, и насколько это поведение совпадет с интересами президента относительно будущего ГФС.

Пока внимание общественности приковано к делу Романа Насирова, сама Государственная фискальная служба оказалась без полноценного руководителя, без профессиональных заместителей и без четкого вектора взаимодействия с парламентом и Минфином.

Внезапный уход Насирова с должности главы ГФС поставил правительство, Минфин и парламент перед необходимостью решать, что делать и как взаимодействовать с ГФС дальше.

Пока в треугольнике Минфин — парламент — ГФС точка соприкосновения одна: премьер-министр Владимир Гройсман. Премьер общается с депутатами, а ГФС находится в подчинении Кабинета министров.

Именно от него и от скорости вынесения судебного вердикта по действиям Насирова зависит будущее госслужбы.

Смена политического ментора



Роман Насиров занимал должность главы ГФС с мая 2015 года при двух министрах финансов: Наталье Яресько и Александре Данылюке.

Насиров был выходцем из президентской фракции БПП, имел в своем арсенале разнообразные политические связи в Администрации президента и парламенте.

При обоих министрах финансов ГФС была ведомством, которое вписывалось в вертикаль исполнительных органов власти лишь формально. Насиров управлял им самостоятельно, но с оглядкой на политические договоренности.

Последний год обозначился попытками министра финансов Александра Данылюка замкнуть на Минфине полномочия по управлению госслужбой, но особым успехом они не увенчались. Сейчас политический расклад изменился.

Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан считается человеком премьер-министра Владимира Гройсмана. По закону руководитель ГФС назначается и увольняется с должности Кабинетом министров по представлению премьер-министра, внесенным министром финансов.

То есть пока по законодательным и политическим признакам ГФС в большей мере оказалась подконтрольна премьер-министру. Сохранится ли такое положение вещей, зависит от поведения премьера в ближайшей перспективе, и насколько это поведение совпадет с интересами президента относительно будущего ГФС.

Что делать с Насировым

В разговоре с ЭП министр финансов Александр Данылюк отметил: Насиров на больничном, а отстранение не значит увольнение. Для последнего нужно соблюсти ряд юридических формальностей.

Закон о госслужбе предполагает много бюрократических процедур в отношении госслужащих категории "А", к которым относится и должность руководителя ГФС. Решение о досрочном увольнении должностных лиц такого уровня принимает комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы.

В законе прописано восемь поводов для увольнения чиновников категории "А". Такие из них как люстрация, достижение возраста 65 лет, истечение срока пребывание на должности и изменение существенных условий, например, сокращение в связи с реорганизацией госоргана, к Насирову не относятся.

Увольнение по собственному желанию из-за условий, которые не зависят от сторон (смерть, пропажа без вести, возобновление на должности другого человека), или же уход по обоюдному согласию сторон тоже не особо актуальны. Самый вероятный вариант — увольнение в связи с потерей права на госслужбу.

Для этого необходимо решение суда о привлечении госслужащего к ответственности. Приговор суда о том, что госслужащему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства, тоже повод для увольнения. Впрочем, вряд ли он случится скоро.

В понедельник Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию Насирова. Защита требовала отменить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 100 млн грн и признать задержание незаконным. Суд решил оставить Насирова под стражей и не изменил размер залога.

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ожидает обвинительного приговора суда через два месяца. Защита утверждает, что расследование может занять в два раза больше времени. Высока вероятность, что до вердикта суда ГФС будет находиться в "подвешенном" состоянии.

Впрочем, есть еще одна возможность. Закон о госслужбе предполагает, что госслужащий теряет право на свой пост при получении другого гражданства. Сторона обвинения заявила о том, что Насиров – гражданин Венгрии и Великобритании. По словам прокуроров, британское гражданство официально подтвердило посольство.

Сложное настоящее



Мирослав Продан до недавних пор выполнял обязанности заместителя главы ГФС по таможенному направлению. Положение, в котором оказался Продан, не позволяет ему чувствовать себя полноценным руководителем нового ведомства.

Во-первых, управленцы с приставкой "и. о." традиционно менее самостоятельны. У них меньше возможностей для принятия решений. Во-вторых, у Продана нет своей команды заместителей. Первый замглавы ГФС, куратор налоговой милиции Сергей Билан работал вместе с Романом Насировым.

К тому же у Билана свои проблемы: вопрос законности налоговой милиции до сих пор не решен. Таким образом, положиться на Билана Продан не может.

Других же заместителей нет. Чтобы они появились, нужно запускать законодательные процедуры: оглашать конкурс, проводить отбор. Как показывает практика, это занимает время и активизирует процесс политических договоренностей. Тем временем у депутатов накапливаются вопросы.

"Никто не понимает, как дальше быть. Люди в ГФС смотрят на свое начальство и ждут ясности, что будет дальше", — говорит глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Как Продан может продолжать что-либо, если нет понимания, что продолжать? Кто дал оценку проделанной работе? Кто понимает, в каком состоянии госслужба? В ГФС работала техническая миссия МВФ. Я не уверена, что у Продана есть ощущение, к какой цели они шли и как это закончить", — отмечает Южанина.

Важно сделать нейтральный анализ происходящего, чтобы с приходом нового руководителя не начинать все сначала. На фоне ухода Продана с должности заместителям по вопросам таможенной политики активизировались разговоры о том, что и каким образом делать собственно с реформой таможни.

"Озвучивается идея создания таможенного и налогового департаментов в структуре Минфина. Недавно говорилось, что правительство выделит таможню в отдельную службу, которая будет подчиняться Кабмину. Мне депутаты задают вопросы, но я пока не понимаю сути этих планов", — отмечает Южанина.

По ее мнению, это говорит о том, что реформа таможни, на которую обращали мало внимания, с каждым днем все больше "проседает". "Назначение на должность главы ГФС Мирослава Продана, который занимался таможней, означает, что до назначения нового зама таможня опять будет брошена", — говорит Южанина.

Последние реформы на таможне были осенью 2016 года. Тогда были приняты законы о запуске "единого окна", видеофиксации осмотра грузов, создании Межрегиональной таможни (МТ) и мобильных групп по борьбе с контрабандой. В феврале 2017 года Данылюк заявил, что Насиров блокировал создание МТ.

Как следует из повестки дня комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, в среду на заседании депутаты планируют обсудить вместе с Александром Данылюком и Мирославом Проданом текущее положение дел в ГФС. Также будет рассмотрен вопрос о подготовке нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона об улучшении инвестклимата.





В телефонном режиме ЭП удалось обсудить с Александром Данылюком будущее Государственной фискальной службы.