Яких технологічних новацій чекати у 2025 році

Інструменти штучного інтелекту поступово потраплять до наших кишень і телефонів, тоді як ціна біткоїна 2024 року перетинала поріг у $100 000.

Що чекає на нас у новому році?

Кореспонденти ВВС Бен Морріс та Зої Кляйнман дослідили головні тренди на рік.

Криптовалютний оптимізм

У грудні біткойн перевищував позначку в $100 000

Бен Морріс, редактор BBC Technology of Business

Коли 2022 рік добігав кінця, перспективи криптовалютного бізнесу були похмурими.

Одна з найвідоміших фірм, FTX, збанкрутувала, а кошти її клієнтів на суму $8 млрд зникли.

У березні 2024 року співзасновник компанії Сем Бенкман-Фрід отримав 25-річний тюремний термін за обман клієнтів та інвесторів.

Скандал підірвав довіру до всього сектору.

Здавалося, що криптовалюти так і залишаться нішевим продуктом, зі сповненою ентузіазмом, але відносно обмеженою кількістю прихильників.

Але минуло лише кілька місяців, й індустрія знову наповнилася оптимізмом. За ентузіазмом стоїть успіх Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Було відчуття, що він буде прихильнішим до криптовалютного сектору, й поки що, схоже, так воно і є.

На початку грудня Трамп заявив, що висуне колишнього члена Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пола Аткінса на посаду керівника цього головного регулятора Волл-стріт.

Аткінс вважається набагато більш прихильним до криптовалют, ніж попередній голова Гері Генслер.

Ця заява сприяла тому, що вартість одного біткоїна, найбільшої з численних криптовалют, перевищила 100 000 доларів.

"З перемогою Трампа можна собі уявити, що у 2025 році буде проактивне регулювання. Скасують деякі негативні регуляторні норми, що дозволить банкам та іншим установам увійти в цей простір", - каже Джеффрі Кендрік, керівник відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered.

Зокрема, він вказує на документ SEC під назвою SAB 121. З моменту набуття чинності у 2022 році він ускладнив надання криптовалютних послуг банкам та іншим фінансовим компаніям.

Такий крок може допомогти Трампу виконати свою обіцянку: зробити США криптовалютним центром світу.

Якщо він виконає її, це стане значним поворотом у порівнянні з 2021 роком, коли Трамп назвав біткоїн "аферою".

Як багато ви хочете, щоб ШІ знав про вас?

ШІ стає персональним

Зої Клейнман, BBC Technology Editor

Інструменти штучного інтелекту проникають у наші телефони - Apple, Google і Samsung запустили сервіси, які можуть редагувати фотографії, перекладати мови й вести вебпошук.

Ми перебуваємо на початку ери, коли штучний інтелект перетворюється на частину нашого цифрового життя. Ба більше - він ставатиме дедалі кориснішим на особистому рівні.

Це якщо ми дозволимо, звісно. Адже для цього потрібна певна довіра.

Візьмемо для прикладу ведення щоденника. Інструмент штучного інтелекту може ефективно керувати вашим щоденником, якщо ви дозволите йому доступ до нього. Але як далеко це може зайти?

Чи означає це, що для того, щоб бути справді корисним, він також повинен знати дещо особисте: з ким ви б хотіли уникати зустрічей чи стосунків, які стосунки ви хочете тримати в таємниці і від кого?

Чи хочете ви, щоб він надавав вам підсумок консультацій або медичних призначень?

Це глибоко особиста інформація, і вона може бути як надзвичайно незручною, так і надзвичайно цінною, якщо якась помилка зробить її надбанням громадськості. Чи довірили б ви великим технологічним компаніям такі дані?

Microsoft наполегливо стукає саме в ці двері. У 2024 році компанія потрапила в халепу через демонстрацію інструменту під назвою Recall. Він робив знімки робочого столу ноутбука кожні кілька секунд, щоб допомогти користувачам знайти контент, який вони бачили, але не могли згадати, де саме.

Зараз компанія внесла зміни до продукту, його так і не запустили, але не відмовилися від нього.

"Я думаю, що ми переходимо до принципово нової епохи, коли у вашому повсякденному житті будуть присутні постійні, наполегливі, дуже здібні супутники-другі пілоти", - сказав мені нещодавно керівник відділу штучного інтелекту компанії Мустафа Сулейман.

Попри виклики, Бен Вуд, головний аналітик дослідницької компанії CCS Insight, очікує, що у 2025 році з'являться більш персоналізовані послуги зі штучним інтелектом.

"Результати будуть постійно оновлюватися, спираючись на нові джерела даних, такі як електронні листи, повідомлення, документи та взаємодія в соціальних мережах".

"Це дозволить налаштувати ШІ-сервіс відповідно до стилю спілкування, потреб та вподобань людини", - каже він.

Але Вуд визнає, що надання ШІ доступу до вашої особистої інформації стане великим кроком.

"Довіра матиме вирішальне значення", - каже він.

Наступного року, ймовірно, інвестиції попливуть в центри обробки даних

Куди попливуть гроші

Бен Морріс, редактор BBC Technology of Business

Що більше грошей вкладуть в ШІ, то більше центрів обробки даних потрібно буде побудувати.

Навчання та запуск ШІ потребує великих обчислювальних потужностей і найкраще працює з новітніми комп'ютерними чіпами та серверами.

За даними CCS Insight, протягом наступних п'яти років найбільші користувачі даних, включаючи Google, Microsoft і Meta, можуть інвестувати в дата-центри до $1 трлн.

За даними компанії Savills, що надає послуги у сфері нерухомості, лише в Європі у період між 2024 та 2028 роками потужність дата-центрів зростатиме в середньому на 9% щороку.

Але ці нові об'єкти навряд чи побудують в нинішніх центрах обробки даних, таких як Лондон, Франкфурт та Амстердам.

Проблема у високих цінах на нерухомість у цих містах - за даними Savills, у Лондоні ціна на землю може сягати 17 мільйонів фунтів стерлінгів (26 млн доларів) за акр (0,4 гектара). Плюс обмежене постачання електроенергії означає, що девелопери шукатимуть інші місця для розміщення об'єктів.

У Британії такі міста, як Кембридж, Манчестер і Бірмінгем цілком можуть стати домівкою для наступної хвилі будівництва дата-центрів.

В Європі, ймовірно, будуть розглядатися Прага, Генуя, Мюнхен, Дюссельдорф і Мілан.

В основі деяких з цих нових дата-центрів буде новітній комп'ютерний чіп від Nvidia, компанії, яка домінує на ринку чипів для штучного інтелекту.

Очікується, що чип Blackwell, представлений у березні 2024 року, почнуть постачати у значній кількості у 2025 році.

За словами Вівека Ар'ї, старшого аналітика з питань напівпровідників у Bank of America Securities, новий чип дозволить технологічним компаніям навчати ШІ в чотири рази швидше. Сам же ШІ працюватиме в 30 разів швидше, ніж сучасні комп'ютерні чіпи.

Згідно з повідомленнями, найбільші клієнти Nvidia - Microsoft, Amazon, Meta і Coreweave - швидше за все, отримають технологію першими.

Але інші клієнти можуть стикнутися з труднощами, щоб отримати суперчип, оскільки "у 2025 році пропозиція буде обмежена", каже Ар'я.