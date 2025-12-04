Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські лоукости планують повернутись в Україну: коли це стане можливим

13:48 04.12.2025 |

Україна, Транспорт

Європейські лоукости планують відновити польоти в Україну одразу після того, як авіапростір стане безпечним для пасажирських рейсів. Про це пише РБК-Україна із посиланням на Financial Times.

Wizz Air

Wizz Air уже розробила детальний план повернення: компанія хоче розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після мирної угоди та збільшити їх кількість до 50 у перспективі семи років.

За словами гендиректора Йожефа Вараді, відновлення польотів стане для перевізника "значною можливістю". Він також прогнозує появу в Україні хвилі так званого "катастрофічного туризму".


Ryanair

Ryanair, яка до великої війни перевозила близько 1,5 млн пасажирів на рік до Києва, Львова та Одеси, заявляє, що готова відновити рейси вже за два тижні після укладення угоди про безпеку. Компанія планує збільшити пасажиропотік до 4 млн на рік.


easyJet

Ще один великий лоукост - easyJet - теж розглядає можливість виходу на український ринок. Генеральний директор Кентон Джарвіс називає Україну потенційно "найбільшим будівельним проектом Європи", куди багато людей захочуть повернутися після завершення війни.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення українські аеропорти обслуговували десятки мільйонів пасажирів. У піковому 2019 році цей показник наблизився до 15 млн, у 2021 році - до 10,8 млн, за даними Cirium.
За матеріалами: РБК-Україна
 

