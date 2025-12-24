У Києві пустять поїзди-шатли між лівим і правим берегом: це експеримент

Укрзалізниця вирішила в межах експерименту запустити додаткові поїзди-шатли Kyiv City Express від станції "Дарниця" до "Видубичів". Про це повідомляється в Telegram-каналі міської електрички.

"Проводимо експеримент - в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня запускаємо шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички", - йдеться в повідомленні.

Ідея полягає в тому, щоб скоротити інтервали між поїздами електрички до 15 хвилин у пікові години (зараз - 30 хвилин) і покращити транспортне сполучення між лівим та правим берегами Києва.





Розклад шатлів на маршруті "Дарниця - Видубичі":

6:31 - 6:41

7:31 - 7:41

8:31 - 8:41

9:31 - 9:41

16:16 - 16:26

17:31 - 17:41

18:31 - 18:41





Розклад шатлів на маршруті "Видубичі – Дарниця":

7:02 – 7:12

8:02 – 8:12

9:02 – 9:12

15:52 – 16:02

17:02 – 17:12

18:05 – 18:15

19:02 – 19:12





На відміну від наземних ділянок Київського метрополітену, міська електричка не зупиняється під час повітряних тривог, і коли вони тривають довго, попит на електричку зростає в середньому втричі.



