У Києві пустять поїзди-шатли між лівим і правим берегом: це експеримент

11:23 24.12.2025 |

Україна

У Києві пустять поїзди-шатли між лівим і правим берегом: це експериментУкрзалізниця вирішила в межах експерименту запустити додаткові поїзди-шатли Kyiv City Express від станції "Дарниця" до "Видубичів". Про це повідомляється в Telegram-каналі міської електрички.

"Проводимо експеримент - в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня запускаємо шатли між станціями Дарниця та Видубичі. Це додаткові рейси, які курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички", - йдеться в повідомленні.

Ідея полягає в тому, щоб скоротити інтервали між поїздами електрички до 15 хвилин у пікові години (зараз - 30 хвилин) і покращити транспортне сполучення між лівим та правим берегами Києва.


Розклад шатлів на маршруті "Дарниця - Видубичі":

6:31 - 6:41
7:31 - 7:41
8:31 - 8:41
9:31 - 9:41
16:16 - 16:26
17:31 - 17:41
18:31 - 18:41


Розклад шатлів на маршруті "Видубичі – Дарниця":
7:02 – 7:12
8:02 – 8:12
9:02 – 9:12
15:52 – 16:02
17:02 – 17:12
18:05 – 18:15
19:02 – 19:12


На відміну від наземних ділянок Київського метрополітену, міська електричка не зупиняється під час повітряних тривог, і коли вони тривають довго, попит на електричку зростає в середньому втричі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

