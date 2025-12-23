Авторизация

В "Дії" з'явилась послуга компенсації автоцивілки для ветеранів та ветеранок

11:50 23.12.2025 |

Україна

У застосунку "Дія" додали нову послугу для ветеранів та ветеранок - компенсація автоцивілки.

Про це повідомляє пресслужба додатку.

"Маєте статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни? Тепер ви можете повернути кошти за страхування авто онлайн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.

Хто може скористатися?

Ви можете подати заявку, якщо:

- Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.

- Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.

- Об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).

- Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію у Дії?

Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.

Оберіть Компенсація автоцивілки.

Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).

Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

