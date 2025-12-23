Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В "Дії" з'явилась послуга компенсації автоцивілки для ветеранів та ветеранок
11:50 23.12.2025 |
У застосунку "Дія" додали нову послугу для ветеранів та ветеранок - компенсація автоцивілки.
Про це повідомляє пресслужба додатку.
"Маєте статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни? Тепер ви можете повернути кошти за страхування авто онлайн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.
Хто може скористатися?
Ви можете подати заявку, якщо:
- Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.
- Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
- Об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
- Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).
Як отримати компенсацію у Дії?
Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
Оберіть Компенсація автоцивілки.
Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В "Дії" з'явилась послуга компенсації автоцивілки для ветеранів та ветеранок
|Росія вдарила по найбільшому порту України: загорілися 30 ємностей з борошном і олією
|Індекс відновлення ділової активності бізнесу в Україні у листопаді впав до нуля - опитування ІЕД
|Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено
|Міноборони планує запустити Defence City 5 січня 2026 року
Бізнес
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.