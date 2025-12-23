У застосунку "Дія" додали нову послугу для ветеранів та ветеранок - компенсація автоцивілки.

Про це повідомляє пресслужба додатку.

"Маєте статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни? Тепер ви можете повернути кошти за страхування авто онлайн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.

Хто може скористатися?

Ви можете подати заявку, якщо:

- Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.

- Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.

- Об'єм двигуна авто - до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).

- Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію у Дії?

Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.

Оберіть Компенсація автоцивілки.

Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).

Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).