Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що в Україні кількість людей з інвалідністю відповідає середньоєвропейським показникам, але йде тренд на збільшення.

"Давайте будемо відвертими, на сьогоднішній день порахувати як населення, так і окремі категорії людей, фактично нереально. Тому що йде колосальна міграція, як всередині країни, так і назовні. Тому ми можемо говорити тільки оціночні речі, про облік в певних реєстрах. Загалом тренд йде на збільшення чисельності осіб з інвалідністю. Якщо говорити про аналіз за попередні кілька років, то трошки більше 7% населення України мало офіційний статус особи з інвалідністю. Але, як ми розуміємо, наявність статусу, при тій моделі медико-соціальної експертизи яка була, далеко не відображає реальної картини", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про кількість людей з інвалідністю в Україні.

За його словами, у світі, якщо брати за орієнтири західноєвропейські і центральноєвропейські країни, то близько 10-12% населення має певні функціональні порушення і додаткові потреби або обмеження.

"Тому можемо говорити про те, що у нас приблизно середньосвітові, середньоєвропейські показники, а можливо навіть й нижчі", - додав він.

Музиченко зазначив, що до повномасштабного вторгнення, серед типів порушень, які призводили до інвалідності, переважно були хронічні хвороби - цукрові діабети, обмін речовин, серцево-судинні захворювання і пов'язані з цим речі, а частка травми була достатньо невеликою, і пов'язана здебільшого з надзвичайними ситуаціями, ДТП, побутовими вибухами, а також виробничою травмою.

"То на сьогоднішній день в рази збільшилася кількість мінно-вибухових травм, пов'язаних із фактором війни. Звичайно, в загальній картині - це не настільки масштабно виглядає. Тобто якщо ми говоримо про встановлення 300 тис. нових інвалідностей, то в питомій вазі більше це все-таки цивільна історія, хронічні хвороби, стан здоров'я, хвороби і так далі. Травматичні випадки займають достатньо невелику долю - це десятки відсотків", - розповів керівник Фонду.

На запитання, чи зросла за останні роки кількість інвалідностей пов'язаних із психічним здоров'ям, Музиченко заявив, що по відчуттям можна говорити, що так.

"І реагуючи на це держава навіть вибудовує цілу стратегію ментальної і психоемоційної підтримки. Але в кількісних показниках більше може говорити медицина, тому що йдеться про оцінку і медичні показання", - констатував він.