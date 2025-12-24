Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

08:05 24.12.2025 |

Україна

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що в Україні кількість людей з інвалідністю відповідає середньоєвропейським показникам, але йде тренд на збільшення.

"Давайте будемо відвертими, на сьогоднішній день порахувати як населення, так і окремі категорії людей, фактично нереально. Тому що йде колосальна міграція, як всередині країни, так і назовні. Тому ми можемо говорити тільки оціночні речі, про облік в певних реєстрах. Загалом тренд йде на збільшення чисельності осіб з інвалідністю. Якщо говорити про аналіз за попередні кілька років, то трошки більше 7% населення України мало офіційний статус особи з інвалідністю. Але, як ми розуміємо, наявність статусу, при тій моделі медико-соціальної експертизи яка була, далеко не відображає реальної картини", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про кількість людей з інвалідністю в Україні.

За його словами, у світі, якщо брати за орієнтири західноєвропейські і центральноєвропейські країни, то близько 10-12% населення має певні функціональні порушення і додаткові потреби або обмеження.

"Тому можемо говорити про те, що у нас приблизно середньосвітові, середньоєвропейські показники, а можливо навіть й нижчі", - додав він.

Музиченко зазначив, що до повномасштабного вторгнення, серед типів порушень, які призводили до інвалідності, переважно були хронічні хвороби - цукрові діабети, обмін речовин, серцево-судинні захворювання і пов'язані з цим речі, а частка травми була достатньо невеликою, і пов'язана здебільшого з надзвичайними ситуаціями, ДТП, побутовими вибухами, а також виробничою травмою.

"То на сьогоднішній день в рази збільшилася кількість мінно-вибухових травм, пов'язаних із фактором війни. Звичайно, в загальній картині - це не настільки масштабно виглядає. Тобто якщо ми говоримо про встановлення 300 тис. нових інвалідностей, то в питомій вазі більше це все-таки цивільна історія, хронічні хвороби, стан здоров'я, хвороби і так далі. Травматичні випадки займають достатньо невелику долю - це десятки відсотків", - розповів керівник Фонду.

На запитання, чи зросла за останні роки кількість інвалідностей пов'язаних із психічним здоров'ям, Музиченко заявив, що по відчуттям можна говорити, що так.

"І реагуючи на це держава навіть вибудовує цілу стратегію ментальної і психоемоційної підтримки. Але в кількісних показниках більше може говорити медицина, тому що йдеться про оцінку і медичні показання", - констатував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес