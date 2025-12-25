Фінансові новини
25.12.25
- 15:34
- RSS
- мапа сайту
"Національний кешбек" на вагові українські сири запрацює вже з 1 січня
Українці з 1 січня 2026 року зможуть отримувати кешбек від держави за купівлю вагових сирів вітчизняного виробництва.
Про це в інтервʼю БізнесЦензору розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.
"Ми просили державу підтримати галузь хоча б "Національним кешбеком". Очікуємо, що вже з січня 2026 року він запрацює на українські вагові сири. Наша сирна галузь працює в умовах жорсткого тиску з боку імпорту, без будь-якої підтримки з боку держави. На жаль, є ризик, що ми можемо втратити своїх ключових сирних виробників", - зазначив він.
Дідур уточнив, що в межах робочої групи з Мінекономіки були напрацьовані відповідні зміни до постанови, яка регулює питання "Національного кешбеку", щоб можна було включити взагалі всю вагову продукцію українського виробництва.
"Ініціатором виступила СМПУ, бо для нас це найбільш болюча тема. Чекали на ухвалення нового бюджету, щоби програма "Національний кешбек" була профінансована. У бюджеті гроші на неї закладені, тому розраховуємо, що вже з 1 січня 2026-го все запрацює. Відповідні тестування, які проводила агенція "Національного кешбеку" з ритейлом за нашої участі, відбулися. Тому система готова, чекаємо на 1 січня", - наголосив Арсен Дідур.
Як повідомлялося, з вересня 2024 року в Україні діє державна програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек". Вона передбачає повернення 10% від вартості придбаних українських товарів у вигляді кешбеку, який можна витратити на комунальні послуги, медицину, транспорт, ліки чи книжки українського виробництва.
Проте, попри чудовий задум, який насамперед підтримують виробники, програма стикається з технічними бар'єрами, які позбавляють споживачів переваг.
Так, покупці вагового сиру українського виробництва не отримують кешбек через особливості маркування товарів у торговельних мережах. При цьому 60-70% вітчизняного твердого сиру, який купують українці, - саме вагова продукція. Тобто виключення цієї форми реалізації товару створює штучну нерівність між споживачами.
