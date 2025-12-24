Фінансові новини
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
10:17 24.12.2025 |
ChatGPT Go включає всі функції безплатної версії, а також розширений доступ до GPT-5, створення зображень, завантаження файлів, аналізу даних та інших функцій поряд зі збільшеним контекстним вікном. Тариф доступний як у мобільних застосунках Android та Apple, так і на macOS та Windows.
Цікаво, що в різних інтерфейсах ChatGPT Go пропонує різну вартість: до прикладу в безплатній веб-версії для неавторизованих користувачів тариф пропонується за ціною у $7.
Повний перелік країн з доступністю ChatGPT Go можна переглянути за посиланням.
Серед інших доступних тарифів: ChatGPT Plus за місячну плату у $20, ChatGPT Pro за $200 та версія для бізнесу за $25.
За матеріалами:
itc.ua
