Відновлення потужностей для виробництва зброї: Міноборони запускає проєкт релокації «Мотор Січі»

Уряд за поданням Міністерства оборони 23 грудня ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України, зокрема про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

«Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо «Мотор Січі». Прискорюємо проєктування нових об'єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації», - зазначив Шмигаль.

За його словами, все це активізує відновлення та створення нових об'єктів «Мотор Січі» для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

«Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів. Зміцнюємо, модернізуємо та масштабуємо оборонну індустрію, аби українське військо мало все необхідне для захисту держави, життя та здоров'я кожної людини», - наголосив Шмигаль.