НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів

09:18 24.12.2025 |

Новини IT

З 22 грудня українці почали отримувати сповіщення від банку Revolut про закриття їхніх рахунків, з коротким поясненням "через вимоги місцевого законодавства".

Згідно з повідомленням, яким поділилась авторка Forbes, що користується послугами Revolut, клієнти зможуть вивести кошти протягом 60 днів і завантажити необхідні виписки (в цей же період можна буде користуватися рахунками у звичному режимі).


"Зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, але сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться".


Коли відведений період завершиться, рахунок закриють, а кошти можна буде вивести лише на зовнішній банківський рахунок після конвертації в євро. Всі відкриті позиції в криптовалюті й металах потрібно продати до дати закриття рахунку, інакше - у Revolut продадуть їх, конвертують виторг у фіатну валюту й зарахують суму на основний рахунок користувача. Тим часом кошти зі спільних та дитячих рахунків будуть переказані на основний перед закриттям.

У випадку якщо користувач оплатив план, але через закриття рахунку не зможе ним скористатися, в Revolut обіцяють повернути гроші. Якщо на рахунок приходитимуть виплати чи перекази після закриття, вони будуть автоматично повернуті відправнику.

Revolut - це британський необанк, який співзаснував українець Влад Яценко. На цей час його оцінка зросла до $75 млрд після нового раунду інвестицій. Сервіс дозволяє керувати фінансами, купувати валюту, відкривати рахунки й здійснювати платежі, зокрема й міжнародні, в мобільному застосунку, без фізичних відділень. 11 лютого сервіс оголосив про вихід на український ринок, де планував працювати початково коштом банківської ліцензії в Євросоюзі від свого литовського банку Revolut Bank UAB. Українці мали змогу відкрити картки у гривні та ще 30 валютах.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

