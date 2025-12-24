Фінансові новини
- 24.12.25
- 14:16
Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
09:18 24.12.2025 |
З 22 грудня українці почали отримувати сповіщення від банку Revolut про закриття їхніх рахунків, з коротким поясненням "через вимоги місцевого законодавства".
Згідно з повідомленням, яким поділилась авторка Forbes, що користується послугами Revolut, клієнти зможуть вивести кошти протягом 60 днів і завантажити необхідні виписки (в цей же період можна буде користуватися рахунками у звичному режимі).
"Зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, але сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться".
Коли відведений період завершиться, рахунок закриють, а кошти можна буде вивести лише на зовнішній банківський рахунок після конвертації в євро. Всі відкриті позиції в криптовалюті й металах потрібно продати до дати закриття рахунку, інакше - у Revolut продадуть їх, конвертують виторг у фіатну валюту й зарахують суму на основний рахунок користувача. Тим часом кошти зі спільних та дитячих рахунків будуть переказані на основний перед закриттям.
У випадку якщо користувач оплатив план, але через закриття рахунку не зможе ним скористатися, в Revolut обіцяють повернути гроші. Якщо на рахунок приходитимуть виплати чи перекази після закриття, вони будуть автоматично повернуті відправнику.
Revolut - це британський необанк, який співзаснував українець Влад Яценко. На цей час його оцінка зросла до $75 млрд після нового раунду інвестицій. Сервіс дозволяє керувати фінансами, купувати валюту, відкривати рахунки й здійснювати платежі, зокрема й міжнародні, в мобільному застосунку, без фізичних відділень. 11 лютого сервіс оголосив про вихід на український ринок, де планував працювати початково коштом банківської ліцензії в Євросоюзі від свого литовського банку Revolut Bank UAB. Українці мали змогу відкрити картки у гривні та ще 30 валютах.
