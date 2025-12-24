23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.



Підготовка до можливого проведення виборів під час воєнного стану

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації", - зазначив він.

За словами Арахамії, оновлення реєстру виборців - одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - додав він.