Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців", - "слуга народу" Арахамія
23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка до можливого проведення виборів під час воєнного стану
"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації", - зазначив він.
За словами Арахамії, оновлення реєстру виборців - одна з базових умов проведення будь-яких виборів.
"Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Згоди щодо ЗАЕС досягти поки не вдалося, компроміс України - експлуатація 50 на 50 зі США
|Заступник голови ЦВК: Формат телемарафону не зовсім відповідає правилам виборчого процесу
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців", - "слуга народу" Арахамія
|Телемарафон додатково отримав 109 мільйонів
Бізнес
|BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми
|Китайські роботаксі їдуть до Лондона: Uber і Lyft запустять пілотну програму разом з Baidu
|Італія оштрафувала Apple на майже 100 мільйонів євро
|ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
|Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд
|Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
|Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього