OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі

Прогрес Google, схоже, серйозно занепокоїв Сема Альтмана. Гендиректор OpenAI у внутрішній записці повідомив, що компанія працює у режимі "Code Red", що означає: він мобілізує всю команду на роботу над флагманською моделлю. Усі інші проєкти відходять на другий план заради покращення ChatGPT.

Як пише The Wall Street Journal, у нотатці Альтман зазначив, що OpenAI потрібно підвищити рівень персоналізації, швидкість і надійність своєї флагманської LLM-моделі, а також забезпечити ширше покриття тем, оскільки Gemini від Google випереджає ChatGPT у галузевих бенчмарках. Втім, хоча конкуренти OpenAI роблять суттєві кроки у розвитку своїх LLM, компанія все ще зберігає перевагу в кількох інших аспектах.

OpenAI популяризувала великі мовні моделі після запуску ChatGPT 1 грудня 2022 року - майже рівно три роки тому. Але конкуренти за цей час суттєво просунулися. Найбільшим ризиком для компанії нині є Google, який на початку листопада представив Gemini 3 і вже інтегрував його майже в усі свої продукти. Крім того, Anthropic наприкінці минулого місяця випустила Claude Opus 4.5, який стрімко набирає частку серед корпоративних клієнтів. Також не бракує інших суперників - відкритий LLaMA від Meta та китайський DeepSeek.

Загострення конкуренції робить для OpenAI критично важливим зберегти лідерство, особливо враховуючи темпи витрат компанії. Microsoft, яка інвестувала понад $13 млрд та володіє близько 27% від for-profit структури OpenAI PBC, за даними звітності за перший фінквартал, оприлюдненої наприкінці жовтня, втратила $3,1 млрд на партнерстві з OpenAI. Раніше ці збитки приховувалися у статті "інші витрати" на $4,7 млрд.

Попри те, що OpenAI не показує прибутку вже понад 10 років, компанія продовжує витрачати та інвестувати мільярди у масштабні дата-центри; її президент навіть описує майбутнє на 10 мільярдів GPU. У жовтні OpenAI також уклала угоду з AMD - 6 гігават потужностей у чипах в обмін на 10% акцій AMD. Обсяг цих інвестицій змусив експертів ставити питання про те, коли й за рахунок чого компанія зможе їх окупити.

Очікується, що наступного тижня OpenAI представить нову модель, покликану кинути виклик останньому релізу Gemini. Водночас WSJ пише, що реакція на серпневий реліз GPT-5 у 2025 році була прохолодною: користувачі скаржилися, що модель здається "клінічною" та гірше впорається з математикою і географією порівняно з попередніми версіями. OpenAI оновила модель приблизно за три місяці, щоб усунути ці проблеми.