Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало розслідування після скарги власника Tesla Model 3, який не зміг скористатися аварійним механічним розблокуванням дверей після аварії.



Що відомо

Підставою для перевірки стало звернення до Управління з розслідування дефектів (Office of Defects Investigation, ODI), зареєстроване під номером 11698174. У ньому власник Tesla Model 3 2022 року описує лобове зіткнення в штаті Джорджія, після якого автомобіль втратив живлення. Електричні замки дверей перестали працювати, а в салоні почалася пожежа.

За словами заявника, він опинився заблокованим усередині автомобіля і був змушений перелізти на заднє сидіння та вибити заднє бокове скло, щоб вибратися. У результаті отримав важкі травми, включаючи перелом стегна та руки, а пізніше йому знадобилася операція із заміни суглоба.

На підставі цього звернення NHTSA розпочала попереднє розслідування, яке охоплює 179 071 автомобіль Tesla Model 3 2022 року. При цьому у відомстві підкреслюють, що початок розслідування не означає автоматичного відкликання автомобілів. На цьому етапі регулятор оцінює, чи пов'язаний інцидент із конструктивним дефектом, недостатнім маркуванням чи інформуванням власників або з поєднанням стресової ситуації та людського фактора.

Tesla оснащує Model 3 механічним аварійним розблокуванням передніх дверей, вбудованим у підлокітник. Для його використання достатньо потягнути за верхню частину підлокітника, без зняття панелей або застосування значних зусиль. Однак власник стверджує, що не знав про його існування. За його словами, розблокування не має помітного маркування, не пояснюється під час передачі автомобіля і не є інтуїтивно зрозумілим у надзвичайній ситуації.

У Tesla зазначають, що процедура аварійного виходу описана в керівництві користувача. Однак інцидент порушив ширше питання про розподіл відповідальності: чи повинен автовиробник робити такі елементи максимально очевидними або ж власник повинен заздалегідь вивчити ключові функції безпеки свого автомобіля.

Окрему увагу NHTSA може приділити заднім дверям. Згідно з онлайн-керівництвом Tesla, у Model 3 2017-2022 років випуску відсутні механічні аварійні розблокування для задніх пасажирів. Це означає, що потенційно перевірка може вийти за межі заявлених 179 тисяч автомобілів.

Поки неясно, чи визнає регулятор таку конструкцію достатньою підставою для примусу Tesla до доопрацювань. Імовірно, автомобілі відповідали чинним федеральним стандартам безпеки США на момент випуску. Однак подібні скарги створюють для компанії репутаційні ризики, особливо на тлі того, що у більш ранніх Tesla Model S задні аварійні розблокування існували, хоча і були приховані під елементами салону.