Кабінет міністрів України відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - написала вона у Телеграмі у понеділок.

Прем'єрка зазначила, що відтермінування також надасть бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.