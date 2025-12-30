Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи

09:59 30.12.2025 |

Економіка

Кабінет міністрів України відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - написала вона у Телеграмі у понеділок.

Прем'єрка зазначила, що відтермінування також надасть бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес