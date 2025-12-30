Фінансові новини
- |
- 30.12.25
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
09:59 30.12.2025 |
Кабінет міністрів України відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - написала вона у Телеграмі у понеділок.
Прем'єрка зазначила, що відтермінування також надасть бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
Бізнес
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя