Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
12:55 29.12.2025 |
Канада передасть Україні додаткову економічну допомогу на суму 2,5 мільярда доларів, оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні у суботу, 27 грудня, у Галіфаксі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні ми оголошуємо подальшу економічну допомогу Україні - на суму 2,5 мільярда доларів. Ця підтримка допоможе залучити фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для початку процесу відбудови", - заявив він.
При цьому Карні додав, що Канада й надалі надаватиме Україні військову допомогу.
Карні: Для миру має бути "готова Росія"
Також канадський урядовець наголосив, що за лідерства Зеленського створено умови для досягнення справедливого й тривалого миру, однак для цього необхідна готовність Росії.
"За вашого лідерства ми маємо умови й можливість для справедливого та тривалого миру, але для цього має бути готова Росія", - наголосив канадський прем'єр-міністр. Він зазначив, що нічна варварська атака РФ на Київ демонструє важливість подальшої підтримки України з боку партнерів.
