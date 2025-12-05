Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі

12:14 05.12.2025 |

Новини IT

Очікуване зростання потужностей ШІ-галузі посилило обговорення енергетичних обмежень технологічної інфраструктури. На тлі підвищеного попиту на обчислювальні ресурси генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг висловив припущення про те, що в майбутньому великі компанії можуть створювати власні джерела енергії.

Виступаючи в подкасті Joe Rogan Experience, підприємець назвав енергопостачання «вузьким місцем» для подальшого масштабування центрів обробки даних. За його словами, протягом найближчих шести-семи років можуть з'явитися компактні ядерні рішення.

Ці розробки стануть альтернативою традиційній енергомережі та дадуть змогу компенсувати зростаючі потреби ШІ-систем, вважає Хуанг.

Зростання енергоспоживання центрів обробки даних підтверджують і аналітичні прогнози. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) оцінює поточний світовий попит приблизно в 415 ТВт*год з можливим збільшенням до 945 ТВт*год до 2030 року.

Найбільш енергомісткі процеси пов'язані з навчанням великих мовних моделей, де споживання може досягати сотень мегават.

Схожі тенденції наводять аналітики Goldman Sachs. За їхніми даними, глобальний попит на електроенергію для центрів обробки даних може збільшитися на 50% до 2027 року і на 165% до кінця десятиліття. При цьому щільність потужності в сучасних дата-центрах уже зростає в міру ускладнення ШІ-навантажень.

США і Китай залишаються найбільшими ринками центрів обробки даних і формують значну частку світового енергоспоживання. У Сполучених Штатах основними постачальниками електроенергії для ЦОД є природний газ, поновлювані джерела та атомна генерація, що відображає структуру національної енергосистеми.

Американська адміністрація пов'язує розвиток центрів обробки даних із завданням зміцнення лідерства в галузі штучного інтелекту. Раніше президент Дональд Трамп представив ініціативу Genesis для розширення ресурсної бази ШІ-досліджень, а також заявив про можливий перегляд регіональних норм регулювання.

Експерти зазначають, що подальше масштабування ШІ потребуватиме модернізації наявної енергетичної інфраструктури.
За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес