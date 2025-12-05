Фінансові новини
Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
12:14 05.12.2025 |
Очікуване зростання потужностей ШІ-галузі посилило обговорення енергетичних обмежень технологічної інфраструктури. На тлі підвищеного попиту на обчислювальні ресурси генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг висловив припущення про те, що в майбутньому великі компанії можуть створювати власні джерела енергії.
Виступаючи в подкасті Joe Rogan Experience, підприємець назвав енергопостачання «вузьким місцем» для подальшого масштабування центрів обробки даних. За його словами, протягом найближчих шести-семи років можуть з'явитися компактні ядерні рішення.
Ці розробки стануть альтернативою традиційній енергомережі та дадуть змогу компенсувати зростаючі потреби ШІ-систем, вважає Хуанг.
Зростання енергоспоживання центрів обробки даних підтверджують і аналітичні прогнози. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) оцінює поточний світовий попит приблизно в 415 ТВт*год з можливим збільшенням до 945 ТВт*год до 2030 року.
Найбільш енергомісткі процеси пов'язані з навчанням великих мовних моделей, де споживання може досягати сотень мегават.
Схожі тенденції наводять аналітики Goldman Sachs. За їхніми даними, глобальний попит на електроенергію для центрів обробки даних може збільшитися на 50% до 2027 року і на 165% до кінця десятиліття. При цьому щільність потужності в сучасних дата-центрах уже зростає в міру ускладнення ШІ-навантажень.
США і Китай залишаються найбільшими ринками центрів обробки даних і формують значну частку світового енергоспоживання. У Сполучених Штатах основними постачальниками електроенергії для ЦОД є природний газ, поновлювані джерела та атомна генерація, що відображає структуру національної енергосистеми.
Американська адміністрація пов'язує розвиток центрів обробки даних із завданням зміцнення лідерства в галузі штучного інтелекту. Раніше президент Дональд Трамп представив ініціативу Genesis для розширення ресурсної бази ШІ-досліджень, а також заявив про можливий перегляд регіональних норм регулювання.
Експерти зазначають, що подальше масштабування ШІ потребуватиме модернізації наявної енергетичної інфраструктури.
