



Верховна Рада не розглядатиме питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Про це народний депутат Ігор Фріс ("Слуга народу") повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками обговорення цього питання на фракції.

За його словами, наразі це питання знято з порядку денного через брак голосів.

"Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету", - написав депутат.





