"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс

20:46 03.12.2025 |

Економіка, Право


Верховна Рада не розглядатиме питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Про це народний депутат Ігор Фріс ("Слуга народу") повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками обговорення цього питання на фракції.

За його словами, наразі це питання знято з порядку денного через брак голосів.

"Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету", - написав депутат.


"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс

За матеріалами: БізнесЦензор
 

