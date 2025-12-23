Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з «обмеженого дефолту» після того, як країна оголосила, що кредитори погодилися обміняти державний борг, прив'язаний до економічного зростання, на традиційні облігації.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Як йдеться в заяві агентства від понеділка, зараз Fitch оцінює Україну на рівні CCC, що на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня. Fitch оцінює нові облігації на один ступінь вище, що відображає посилення механізму захисту кредиторів.

Пропозиція про конвертацію була підтримана 99% власників ВВП-варантів. У межах угоди, про яку повідомило Міністерство фінансів України, цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів обміняють на облігації на суму 3,5 млрд доларів.

Аналітики Fitch на чолі з Ганною Дімпкер зазначили, що підвищення рейтингу «відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю своїх зовнішніх комерційних кредиторів».