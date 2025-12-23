Фінансові новини
Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
12:02 23.12.2025 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з «обмеженого дефолту» після того, як країна оголосила, що кредитори погодилися обміняти державний борг, прив'язаний до економічного зростання, на традиційні облігації.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Як йдеться в заяві агентства від понеділка, зараз Fitch оцінює Україну на рівні CCC, що на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня. Fitch оцінює нові облігації на один ступінь вище, що відображає посилення механізму захисту кредиторів.
Пропозиція про конвертацію була підтримана 99% власників ВВП-варантів. У межах угоди, про яку повідомило Міністерство фінансів України, цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів обміняють на облігації на суму 3,5 млрд доларів.
Аналітики Fitch на чолі з Ганною Дімпкер зазначили, що підвищення рейтингу «відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю своїх зовнішніх комерційних кредиторів».
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.