Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції

У розпалі гострого дефіциту оперативної пам'яті американський гігант Micron Technology оголосив про вихід з ринку споживчої продукції.

Що відомо

Компанія, яка займає понад 20% ринку SSD та ОЗП, прийняла рішення припинити виробництво споживчих моделей і відмовилася від бренду Crucial.

Причина такої зміни стратегії - бажання компанії зосередитися на обслуговуванні дата-центрів для ІІ, оскільки саме в цьому напрямку Micron бачить майбутнє для свого бізнесу.

Віце-президент та комерційний директор Micron Technology Суміт Садана (Sumit Sadana) так прокоментував рішення:

Розвиток центрів обробки даних, мотивоване ІІ, призвело до різкого зростання попиту на пам'ять і сховища. Micron прийняла непросте рішення вийти з важливого споживчого бізнесу, щоб покращити постачання та підтримку наших великих стратегічних клієнтів у швидкоростучих сегментах ІІ-сфери.

До кінця лютого 2026 року Micron продовжить постачання на споживчий ринок, після чого здійснюватиме лише гарантійну підтримку.

Таким чином, після виходу Micron на ринку оперативної пам'яті залишаться тільки два великих гравця - південнокорейські гіганти Samsung та SK Hynix, і залишається тільки здогадуватись, як це відобразиться на світовому дефіциті оперативки.