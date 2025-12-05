Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ

Лідери європейських країн, які 1 грудня мали телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, порадили йому не приставати на вимоги Росії щодо мирної угоди, допоки не буде зафіксована роль США в гарантіях безпеки, пише The Wall Street Journal із посиланням на два джерела.

У розмові взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери. За даними співрозмовників WSJ, Макрон заявив, що Вашингтону необхідно донести чіткий сигнал, що він має «докладно пояснити», як саме Україна буде захищена з боку США.

Європейські лідери наполягають на ключовій ролі США в гарантіях безпеки, які буде запропоновано Україні за будь-якою угодою.

Про телефонну розмову Зеленського з європейськими лідерами з посиланням на її запис раніше розповіло німецьке видання Spiegel. За даними Spiegel, у розмові європейські лідери висловили побоювання, що США можуть «зрадити» Україну в питанні територій, не давши ясності щодо гарантій безпеки, а президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що «не можна залишати Україну та Володимира (Зеленського) наодинці з цими хлопцями», маючи на увазі представників американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які приїжджали до Москви.

Декілька учасників дзвінка підтвердили німецькому виданню, що розмова справді відбулася. Двоє з них заявили, що зміст розмови передано точно, але відмовилися підтвердити конкретні цитати. У Парижі заперечують, що Макрон говорив про можливу «зраду» США. «Президент не висловлювався таким чином», - заявили в Єлисейському палаці.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,06 42,2100  0,02 0,04
EUR 49,1690  0,04 0,09 49,1875  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес