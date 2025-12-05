Фінансові новини
Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
13:11 05.12.2025 |
Лідери європейських країн, які 1 грудня мали телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, порадили йому не приставати на вимоги Росії щодо мирної угоди, допоки не буде зафіксована роль США в гарантіях безпеки, пише The Wall Street Journal із посиланням на два джерела.
У розмові взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери. За даними співрозмовників WSJ, Макрон заявив, що Вашингтону необхідно донести чіткий сигнал, що він має «докладно пояснити», як саме Україна буде захищена з боку США.
Європейські лідери наполягають на ключовій ролі США в гарантіях безпеки, які буде запропоновано Україні за будь-якою угодою.
Про телефонну розмову Зеленського з європейськими лідерами з посиланням на її запис раніше розповіло німецьке видання Spiegel. За даними Spiegel, у розмові європейські лідери висловили побоювання, що США можуть «зрадити» Україну в питанні територій, не давши ясності щодо гарантій безпеки, а президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що «не можна залишати Україну та Володимира (Зеленського) наодинці з цими хлопцями», маючи на увазі представників американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які приїжджали до Москви.
Декілька учасників дзвінка підтвердили німецькому виданню, що розмова справді відбулася. Двоє з них заявили, що зміст розмови передано точно, але відмовилися підтвердити конкретні цитати. У Парижі заперечують, що Макрон говорив про можливу «зраду» США. «Президент не висловлювався таким чином», - заявили в Єлисейському палаці.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
