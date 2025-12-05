Фінансові новини
- 05.12.25
- 21:00
- RSS
- мапа сайту
Apple і Samsung безроздільно лідирують на світовому ринку смартфонів: аналітики назвали десять найбільш популярних моделей третього кварталу 2025 року
17:33 05.12.2025 |
Аналітичне агентство Counterpoint опублікувало список найбільш популярних смартфонів на світовому ринку в третьому кварталі 2025 року.
Вже багато років у подібних топах переважають пристрої від Apple і Samsung, і цього разу ситуація не змінилася: у топ-10 потрапило по п'ять пристроїв від цих виробників.
Що відомо
Перші чотири місця в топі зайняли смартфони лінійки iPhone 16. Зазначимо, що нові моделі iPhone 17 вийшли наприкінці третього кварталу і лише iPhone 17 Pro Max встиг увійти до десятки найкращих пристроїв. Упевнені, що в наступному звіті iPhone 17 потіснять попередні моделі.
Що стосується Samsung, то найбільш продаваною моделлю став бюджетний Galaxy A16 - 5G-версія знаходиться на п'ятому місці топу, 4G - на дев'ятому.
Доступний Galaxy A36 опинився на 7 місці, обігнавши дорожчий Galaxy A56.
