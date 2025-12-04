Авторизация

Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто

09:04 04.12.2025 |

Транспорт

Понад третину нових легкових автомобілів, проданих у світі цього року, виготовлено в КНР.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, на яку посилається «Укравтопром», частка країни на світовому ринку у жовтні 2025 року досягла 38%.

Світові продажі легкових авто у жовтні становили 8,64 млн од., що на 4% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Загалом із січня по жовтень 2025 року глобальний обсяг продажів становив майже 79,3 млн од., продемонструвавши зростання на 6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У цьому обсязі Китай охопив 34,9% ринку, реалізувавши 27,65 млн автомобілів. Це на 12% більше, ніж торік, що підтверджує посилення позицій китайських виробників на світовому ринку.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай
 

