- 04.12.25
- 12:52
Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
09:04 04.12.2025 |
Понад третину нових легкових автомобілів, проданих у світі цього року, виготовлено в КНР.
За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, на яку посилається «Укравтопром», частка країни на світовому ринку у жовтні 2025 року досягла 38%.
Світові продажі легкових авто у жовтні становили 8,64 млн од., що на 4% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Загалом із січня по жовтень 2025 року глобальний обсяг продажів становив майже 79,3 млн од., продемонструвавши зростання на 6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
У цьому обсязі Китай охопив 34,9% ринку, реалізувавши 27,65 млн автомобілів. Це на 12% більше, ніж торік, що підтверджує посилення позицій китайських виробників на світовому ринку.
Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
