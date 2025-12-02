Фінансові новини
Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
17:03 02.12.2025 |
Xiaomi EV продовжує стрімко нарощувати свої позиції на ринку електромобілів. У листопаді компанія зафіксувала третій поспіль місяць із поставками понад 40 000 автомобілів, що підтверджує високий попит на її електрокари. Результати були оголошені на платформі Weibo, а точні дані очікуються в офіційному звіті Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).
Перший значний успіх відбувся у вересні, коли Xiaomi EV вперше перевищила відмітку у 40 000, поставивши 41 948 авто. У жовтні бренд встановив новий рекорд - 48 654 поставлених автомобілі, демонструючи, що покупці активно обирають нові високотехнологічні електрокари компанії. Наразі у Xiaomi EV є дві моделі - седан SU7 та електрокросовер YU7.
Щоб задовольнити попит, Xiaomi активно розширює свою фізичну присутність у Китаї: у листопаді відкрилися 17 нових магазинів, загалом працює 441 точка у 131 місті. У грудні планується ще 36 магазинів у сімох нових містах. Крім того, на 30 листопада компанія оперує 249 сервісними центрами у 144 містах.
Для прискорення покупки авто компанія запустила програму "Придбання автомобіля з наявності", яка дозволяє клієнтам обирати вже зібрані авто. Автомобілі поділені на три категорії: нові авто після скасованих замовлень, виставкові моделі та майже нові автомобілі після ремонту. Програма впроваджується поетапно: пріоритетний доступ відкрився 1 грудня 2025 року для вже оформлених замовлень, а з 3 грудня - для всіх інших покупців.
Програма передбачає швидке оформлення - покупці виставкових авто повинні протягом 72 годин пройти огляд у центрі видачі. Xiaomi також пропонує податкову компенсацію на випадок затримки поставки у 2026 році. Усе це демонструє, що компанія робить максимум для задоволення високого попиту на свої електромобілі.
