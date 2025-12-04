Фінансові новини
Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
20:35 03.12.2025 |
Європейська комісія в середу офіційно запропонувала внести Росію до власного чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Росія потрапить у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.
"Комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з відкритих джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ", - йдеться в повідомленні.
"За результатами цієї оцінки було зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим ризиком", - додала Єврокомісія.
Рішення має офіційно набути чинності в ЄС через місяць, якщо не буде заперечень з боку Європейського парламенту та Ради Євросоюзу.
"Це є ключовим кроком для забезпечення того, щоб фінансові та нефінансові оператори ЄС застосовували більш суворі перевірки при роботі з російськими особами", - сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
