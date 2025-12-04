Авторизация

Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей

Європейська комісія в середу офіційно запропонувала внести Росію до власного чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Росія потрапить у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.

"Комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з відкритих джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ", - йдеться в повідомленні.

"За результатами цієї оцінки було зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим ризиком", - додала Єврокомісія.

Рішення має офіційно набути чинності в ЄС через місяць, якщо не буде заперечень з боку Європейського парламенту та Ради Євросоюзу.

"Це є ключовим кроком для забезпечення того, щоб фінансові та нефінансові оператори ЄС застосовували більш суворі перевірки при роботі з російськими особами", - сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2034
  0,1308
 0,31
EUR
 1
 49,2260
  0,0421
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,19 0,44 42,1500  0,19 0,44
EUR 49,1370  0,02 0,03 49,1550  0,02 0,03

