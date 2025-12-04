Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го

У листопаді 2025 року український ринок нових авто продовжив зміщуватися в бік електромобілів. За даними Укравтопрому, повністю електричні моделі знову очолили продажі, зайнявши 38,5% ринку. Для порівняння, торік їхня частка становила лише 12,8%, а у жовтні 2025-го - 31%.

Водночас автомобілі з традиційними двигунами продовжують втрачати позиції. У листопаді моделі з ДВЗ зайняли 45,5% ринку - проти 64,5% роком раніше.

Як змінився ринок за рік

Електромобілі: 38,5% (проти 12,8% торік) - найпопулярніший сегмент.

Бензинові авто: 28,5% (зниження з 35,5%).

Дизельні авто: майже 17% (проти 29%).

Гібриди: 16% (проти 22,5%).

ГБО: менш як 1% - без суттєвих змін.

Лідери сегментів у листопаді

Електро - BYD Leopard 3, який став хедлайнером ринку EV.

Бензин - Renault Duster.

Дизель - Renault Duster.

Гібриди - Toyota RAV4.

ГБО - Hyundai Tucson.

До речі, попри зростання інтересу до електромобілів, у листопаді 2025 року перше місце за продажами зайняв Renault Duster, повернувши собі лідерську позицію після паузи. Загалом було зареєстровано 494 авто.