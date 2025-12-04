Авторизация

Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го

11:12 04.12.2025 |

Транспорт

У листопаді 2025 року український ринок нових авто продовжив зміщуватися в бік електромобілів. За даними Укравтопрому, повністю електричні моделі знову очолили продажі, зайнявши 38,5% ринку. Для порівняння, торік їхня частка становила лише 12,8%, а у жовтні 2025-го - 31%.

Водночас автомобілі з традиційними двигунами продовжують втрачати позиції. У листопаді моделі з ДВЗ зайняли 45,5% ринку - проти 64,5% роком раніше.


Як змінився ринок за рік

  • Електромобілі: 38,5% (проти 12,8% торік) - найпопулярніший сегмент.
  • Бензинові авто: 28,5% (зниження з 35,5%).
  • Дизельні авто: майже 17% (проти 29%).
  • Гібриди: 16% (проти 22,5%).
  • ГБО: менш як 1% - без суттєвих змін.

    • Лідери сегментів у листопаді

  • Електро - BYD Leopard 3, який став хедлайнером ринку EV.
  • Бензин - Renault Duster.
  • Дизель - Renault Duster.
  • Гібриди - Toyota RAV4.
  • ГБО - Hyundai Tucson.

    • До речі, попри зростання інтересу до електромобілів, у листопаді 2025 року перше місце за продажами зайняв Renault Duster, повернувши собі лідерську позицію після паузи. Загалом було зареєстровано 494 авто.

    За матеріалами: mezha.ua
     

