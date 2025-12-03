Авторизация

В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові

11:40 03.12.2025 |

Новини IT

Google тестує нову функцію Call Reason у застосунку "Телефон" для Android. Вона дозволяє відправнику позначити дзвінок як "терміновий", після чого позначка з'являється на екрані вхідного виклику у контакта, а також у його історії дзвінків, якщо той не відповів.

Функція працює лише між абонентами, які збережені одне в одного в контактах і використовують стандартний додаток для дзвінків. Позначка може допомогти зрозуміти, що дзвінок важливий і не варто відправляти його у голосову пошту, або навпаки - нагадати про потребу передзвонити з конкретного приводу.

Наразі Call Reason підтримує тільки один варіант позначки - "Терміново". У Google зазначають, що в майбутньому можуть з'явитися інші типи повідомлень або можливість налаштувати власний коментар.

Call Reason поступово розгортається у бета-версії. Наявність оновлення залежить від виробника смартфона. Перевірити доступність можна в Google Play у розділі "Керування додатками", а також переконатися в налаштуваннях, що Phone by Google вибрано як стандартний застосунок для дзвінків.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

