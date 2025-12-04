Обсяг угод M&A у криптовалютному секторі досяг рекордних $8,6 млрд у 2025 р.

Сукупний обсяг угод зі злиттів і поглинань за участю компаній, що працюють у криптовалютному секторі, від початку 2025 року сягнув рекордних $8,6 млрд, пише Bloomberg із посиланням на дані PitchBook Data.

Це більше, ніж за чотири попередні роки, разом узяті. Попередній рекорд було встановлено 2021 року на рівні $4,6 млрд.

Оцінка аналітичної компанії Architect Partners, що використовує іншу методологію, ще більш значна - $12,9 млрд проти всього $2,8 млрд за весь минулий рік.

"Провідні криптовалютні компанії стали більш відкритими до поглинань у 2025 році на тлі зниження ставок, більшої регуляторної ясності та ралі на ринку цифрових активів на початку року", - зазначив аналітик PitchBook Бен Річчо.

Найбільшими угодами цього року стала купівля оператором криптовалютної біржі Coinbase Global Inc. майданчика для торгівлі опціонами Deribit за $2,9 млрд, придбання платформи NinjaTrader біржею Kraken за $1,5 млрд, а також поглинання брокера Hidden Road компанією Ripple Labs, що розробляє блокчейн-технології, за $1,25 млрд.

Загалом із початку 2025 року в криптовалютному секторі було укладено 133 угоди зі злиттів і поглинань. До цього рекорд фіксували 2022 року, коли кількість угод становила 107, проте їхній обсяг ледь перевищив $1 млрд.