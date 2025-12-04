Авторизация

Обсяг угод M&A у криптовалютному секторі досяг рекордних $8,6 млрд у 2025 р.

Сукупний обсяг угод зі злиттів і поглинань за участю компаній, що працюють у криптовалютному секторі, від початку 2025 року сягнув рекордних $8,6 млрд, пише Bloomberg із посиланням на дані PitchBook Data.

Це більше, ніж за чотири попередні роки, разом узяті. Попередній рекорд було встановлено 2021 року на рівні $4,6 млрд.

Оцінка аналітичної компанії Architect Partners, що використовує іншу методологію, ще більш значна - $12,9 млрд проти всього $2,8 млрд за весь минулий рік.

"Провідні криптовалютні компанії стали більш відкритими до поглинань у 2025 році на тлі зниження ставок, більшої регуляторної ясності та ралі на ринку цифрових активів на початку року", - зазначив аналітик PitchBook Бен Річчо.

Найбільшими угодами цього року стала купівля оператором криптовалютної біржі Coinbase Global Inc. майданчика для торгівлі опціонами Deribit за $2,9 млрд, придбання платформи NinjaTrader біржею Kraken за $1,5 млрд, а також поглинання брокера Hidden Road компанією Ripple Labs, що розробляє блокчейн-технології, за $1,25 млрд.

Загалом із початку 2025 року в криптовалютному секторі було укладено 133 угоди зі злиттів і поглинань. До цього рекорд фіксували 2022 року, коли кількість угод становила 107, проте їхній обсяг ледь перевищив $1 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2034
  0,1308
 0,31
EUR
 1
 49,2260
  0,0421
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,06 0,14 42,2100  0,06 0,14
EUR 49,2600  0,12 0,25 49,2850  0,13 0,26

