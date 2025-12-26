США сумніваються в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні, - WSJ

Попри оптимізм посланців президента США Дональда Трампа щодо можливих бізнес-перспектив у Росії після завершення війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають Росію як країну з великими природними ресурсами та потенційними можливостями для американського бізнесу. За словами людей, знайомих з їхнім мисленням, повернення РФ до світової економіки могло б принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин із Україною та Європою.

Втім, багато американських фінансистів та аналітиків ставляться до таких очікувань скептично. Вони наголошують, що навіть у разі зняття санкцій Росія залишатиметься країною з високими політичними та правовими ризиками, де відсутнє верховенство права, а влада може переглядати умови угод і конфісковувати активи.

Аналітик з геополітичних ризиків Чарльз Гекер, який понад 40 років працював у СРСР і Росії, зазначив, що економіка РФ не є "Ельдорадо", а потенційна винагорода для інвесторів значно менша, ніж може здаватися. За його словами, навіть можливе врегулювання війни в Україні не припинить циклів ворожості Росії до Заходу.

Економісти також звертають увагу на структурні проблеми російської економіки - слабкі перспективи довгострокового зростання, скорочення населення, виснаження легкодоступних запасів нафти та залежність від енергетичного сектору. За оцінками, обсяг економіки РФ співставний з економікою Італії й становить близько 2,5 трильйона доларів.

Колишня чиновниця Центробанку РФ Олександра Прокопенко заявила, що розмови про масове повернення іноземних компаній до Росії є перебільшеними. За її словами, країна залишається непривабливою для довгострокових інвестицій, а в разі зняття санкцій до РФ можуть повернутися хіба що експортери, які не потребують значних вкладень.

Водночас інвестори нагадують про ризики повторного запровадження санкцій, а також особисті небезпеки для бізнесу в Росії. Зокрема, колишній керівник Baring Vostok Майкл Калві, який раніше був ув'язнений у РФ після корпоративного конфлікту, зазначив, що не очікує масштабних багаторічних інвестицій навіть у разі формального потепління відносин.

WSJ також нагадує, що з початку повномасштабної війни Кремль посилив контроль над економікою, конфіскувавши активи іноземних та російських інвесторів на десятки мільярдів доларів і передаючи їх бізнесменам, лояльним до влади.