США сумніваються в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні, - WSJ

Попри оптимізм посланців президента США Дональда Трампа щодо можливих бізнес-перспектив у Росії після завершення війни в Україні.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Як
зазначає видання, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред
Кушнер розглядають Росію як країну з великими природними ресурсами та
потенційними можливостями для американського бізнесу. За словами людей,
знайомих з їхнім мисленням, повернення РФ до світової економіки могло б
принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин із Україною
та Європою.
Втім,
багато американських фінансистів та аналітиків ставляться до таких
очікувань скептично. Вони наголошують, що навіть у разі зняття санкцій
Росія залишатиметься країною з високими політичними та правовими
ризиками, де відсутнє верховенство права, а влада може переглядати умови
угод і конфісковувати активи.
Аналітик з геополітичних ризиків Чарльз Гекер, який понад 40 років працював у СРСР і Росії, зазначив, що економіка
РФ не є "Ельдорадо", а потенційна винагорода для інвесторів значно
менша, ніж може здаватися. За його словами, навіть можливе врегулювання
війни в Україні не припинить циклів ворожості Росії до Заходу.
Економісти
також звертають увагу на структурні проблеми російської економіки -
слабкі перспективи довгострокового зростання, скорочення населення,
виснаження легкодоступних запасів нафти та залежність від енергетичного
сектору. За оцінками, обсяг економіки РФ співставний з економікою Італії
й становить близько 2,5 трильйона доларів.
Колишня чиновниця
Центробанку РФ Олександра Прокопенко заявила, що розмови про масове
повернення іноземних компаній до Росії є перебільшеними. За її словами,
країна залишається непривабливою для довгострокових інвестицій, а в разі зняття санкцій до РФ можуть повернутися хіба що експортери, які не потребують значних вкладень.
Водночас
інвестори нагадують про ризики повторного запровадження санкцій, а
також особисті небезпеки для бізнесу в Росії. Зокрема, колишній керівник
Baring Vostok Майкл Калві, який раніше був ув'язнений у РФ після
корпоративного конфлікту, зазначив, що не очікує масштабних багаторічних
інвестицій навіть у разі формального потепління відносин.
WSJ також нагадує, що з початку повномасштабної війни Кремль
посилив контроль над економікою, конфіскувавши активи іноземних та
російських інвесторів на десятки мільярдів доларів і передаючи їх
бізнесменам, лояльним до влади.