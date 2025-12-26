Фінансові новини
26.12.25
- 15:42
- RSS
- мапа сайту
Ціна срібла вперше піднялася вище $75 за унцію, золото і платина також подорожчали до нових рекордів.
11:01 26.12.2025 |
Підтримку ринку дорогоцінних металів надають очікування подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою наступного року, а також посилення геополітичної напруженості.
Спотова ціна срібла в п'ятницю зросла до $75,14 за унцію, золота - до $4530,6 за унцію.
"Низька ліквідність наприкінці року, очікування продовження циклу зниження ставки Федрезервом, ослаблення долара і загострення геополітичних ризиків у сукупності штовхають дорогоцінні метали до нових рекордів", - зазначає аналітик OANDA Келвін Вонг, слова якого наводить Reuters.
Експерт бачить потенціал підйому ціни золота в першому півріччі 2026 року до $5000 за унцію, срібла - до $90 за унцію.
Цього року золото подорожчало в 1,7 раза - максимально з 1979 року - на тлі зниження ставки ФРС, геополітичних проблем, високого попиту з боку світових центробанків, а також покупок дорогоцінних металів біржовими інвестиційними фондами (ETF). Ціна срібла підвищилася в поточному році в 2,6 раза, зокрема через очікування нестачі металу в умовах високого промислового попиту.
Спотова ціна платини в п'ятницю піднялася до рекордних $2448,25 за унцію, паладій подорожчав на 6,2%, до $1788,27 за унцію. Від початку цього року ціна платини зросла в 2,7 раза, паладію - більш ніж у 1,9 раза.
