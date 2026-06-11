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Законопроєкт про особові інвестиційні рахунки для фізичних осіб подали до Ради

17:56 11.06.2026 |

Право

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №15314, який передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб - резидентів України.

"Це спеціальний інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати через інвестиційні фірми у цінні папери та інші фінансові інструменти в межах чітко визначених правил і з належним рівнем захисту", - повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Однією з ключових норм законопроєкту є спеціальний податковий режим: доходи, отримані від інвестування через такі рахунки, зокрема від операцій із цінними паперами, дивіденди та проценти, не підлягатимуть оподаткуванню, крім випадків дострокового зняття коштів, зокрема до закінчення 1095 календарних днів.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт, розроблений спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), також передбачає низку запобіжників, зокрема відкриття лише одного особового інвестиційного рахунку, визначені умови його ведення, переходу між інвестиційними фірмами та дострокового закриття.

Раніше подібні законодавчі ініціативи передбачали запровадження в Україні аналогів індивідуальних інвестиційних рахунків у формі особових середньострокових і довгострокових рахунків, які мали відкриватися інвестиційними фірмами для фізичних осіб і передбачали пільговий режим оподаткування за умови довгострокового інвестування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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