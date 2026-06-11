OLX Group вивела на український ринок житлову платформу Otodim з елементами ШІ

Онлайн-маркетплейс OLX Group запустив у тестовому форматі платформу для пошуку житла в Україні Otodim з фокусом на інструментах штучного інтелекту, повідомила пресслужба компанії.

"Українці демонструють неймовірну стійкість. Люди продовжують купувати, орендувати та інвестувати в житло. Наша мета з Otodim спростити процес пошуку нерухомості за допомогою ШІ-інструментів та зробити його безпечнішим і ефективнішим", - цитується у пресрелізі General Manager напряму нерухомості OLX Group Джей Пі Фарінья (JP Farinha).

Згідно з повідомленням, Otodim сфокусований винятково на нерухомості. На сайті платформи можна обрати тип нерухомості, що пропонується на продаж - квартири, будинки, ділянки чи комерційні приміщення, та в оренду - кімнати, квартири, будинки, комерційну нерухомість.

Оголошення на платформі формуються на основі даних з OLX, які додатково опрацьовуються за допомогою штучного інтелекту. Зазначається, що ШІ структурує інформацію, покращує якість описів і робить пошук зрозумілішим для користувачів.

При цьому частина пропозицій може одночасно відображатись і на OLX, і на Otodim, йдеться у пресрелізі.

Під час тестового періоду компанія збиратиме зворотний зв'язок користувачів і планує запуск нових функцій і додаткових інструментів для персоналізації пошуку.

За даними OLX, кількість активних користувачів платформи в Україні вже відновилась до 92% від довоєнного рівня, кількість активних продавців - до 99%, а взаємодія користувачів з оголошеннями про нерухомість зросла на 12% рік до року.

OLX Group входить до глобальної технологічної компанії Prosus, яка стоїть за провідними брендами електронної комерції в Латинській Америці, Європі та Індії. З 2022 року OLX Group інвестувала понад $10 млн у підтримку України.

https://www.otodim.com.ua/

