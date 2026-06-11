Уряд спростив процедуру отримання дозволів на спецводокористування

Кабінет міністрів удосконалив порядок видачі, переоформлення та припинення дії дозволів на спеціальне водокористування, спрямувавши зміни на спрощення процедур та наближення їх до європейських стандартів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Сьогодні важливо створювати прозорі, зрозумілі та сучасні правила у сфері водокористування. Цифровізація дозвільних процедур - це спрощення доступу до адміністративних послуг та важливий крок до ефективного управління водними ресурсами відповідно до європейських стандартів та басейнового принципу управління», - наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

Зазначається, що оновлений порядок врегульовує вимоги до отримання, переоформлення та припинення дії дозволів в електронній формі через інформаційну систему Держводагентства та його територіальних органів.

Зокрема, спрощено процедуру встановлення лімітів водокористування, удосконалено використання електронних підписів, а також механізми кодування місць водозабору та захисту інформації заявників.

Окрему увагу приділено природоохоронним заходам у дозволах на спеціальне водокористування, які мають проводитись водокористувачами для досягнення водо-екологічних цілей, визначених планами управління річковими басейнами.



Очікується, що ухвалена постанова дозволить спростити взаємодію водокористувачів із державними органами, підвищити прозорість дозвільної системи та забезпечити належний рівень захисту інформації під час надання адміністративних послуг.

Запроваджені зміни також сприятимуть подальшому впровадженню сучасних підходів до управління водними ресурсами в Україні.