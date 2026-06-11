Пальне дешевшає: огляд актуальних цін на бензин, дизель і газ 11 червня

Великі українські мережі АЗС синхронно знизили вартість пального. На деяких заправках ціни впали на 1-3 гривні.
Скільки сьогодні, 11 червня коштує літр пального - в матеріалі РБК-Україна нижче.
- Бензин: У приватних мережах - без змін (преміум -
81,90-82,99 грн, стандарт - 78,90-78,99 грн). Державна "Укрнафта"
скинула ціну на 95 Energy одразу на 3,00 грн, зрівнявши його зі
звичайним А-95 (до 74,90 грн).
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Дизель: ОККО, WOG та SOCAR синхронно опустили ціни на
всі види дизеля на 1,00 грн. Стандартний ДП можна залити по 85,90 грн.
"Укрнафта" скинула ціну на преміальний ДП одразу на 2,00 грн (до 82,90
грн).
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Газ: Автомобільний газ подешевшав на 1,00 грн на ОККО,
WOG (до 45,90 грн) та "Укрнафта" (до 43,90 грн). Мережа SOCAR утримала
колишню вартість пального на рівні 46,99 грн.
Як змінилися ціни на АЗС за добу
Зниження цін торкнулося більшості великих гравців ринку, тоді як
вартість преміальних марок бензину переважно залишилася на колишньому
рівні.
Мережі OKKO та WOG синхронно
знизили ціни на дизельне пальне (як преміальне, так і стандартне) та
автомобільний газ на 1 гривню. Вартість усіх марок бензину залишилася
без змін.
На станціях SOCAR на 1 гривню подешевшало дизельне пальне (NANO та
NANO Extro). Ціни на бензин та газ зафіксувалися на рівні попереднього
дня.
Державна "Укрнафта" знизила ціну на бензин марки 95 (Energy) на 3
гривні. Преміальний дизель (Energy) подешевшав на 2 гривні, а автогаз -
на 1 гривню. Вартість інших позицій не змінилася.
Деталізація цін на АЗС 11 червня, четвер
OKKO
Бензин Pulls 100: 88,90 грнБензин Pulls 95: 81,90 грнБензин А-95 Євро: 78,90 грнДП Pulls: 88,90 грнДП Євро: 85,90 грнГаз: 45,90 грн
WOG
Бензин 100: 88,90 грнБензин 95 (Mustang): 81,90 грнБензин 95 Євро: 78,90 грнДП Mustang: 88,90 грнДП Євро-5: 85,90 грнГаз: 45,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 88,99 грнБензин NANO 95: 82,99 грнБензин А-95: 78,99 грнДП NANO Extro: 89,99 грнДП NANO: 86,99 грнГаз: 46,99 грн
"Укрнафта"
Бензин 98 (Energy): 82,90 грнБензин 95 (Energy): 74,90 грнБензин А-95: 74,90 грнБензин А-92: 69,90 грнДП (Energy): 82,90 грнДП: 82,90 грнГаз: 43,90 грн