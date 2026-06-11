Нафта: Brent – 93,7 долара за барель

Ціни на нафту зростають у четвер ввечері, інвестори аналізують ситуацію на Близькому Сході та звіт ОПЕК.

Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:45 кч становить $93,72 за барель, що на $0,62 (0,67%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,09 (1,21%), до $91,12 за барель.

Президент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв нові удари по Ірану в ніч на п'ятницю, а також оголосив про плани встановити контроль над островом Харк, де розташовані ключові іранські нафтові об'єкти.

"У якийсь час, у недалекому майбутньому, ми захопимо острів Харк та інші об'єкти нафтової інфраструктури, забезпечимо повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас він порівняв заплановані кроки з тим, як США вчинили з Венесуелою.

Також американський лідер заявив в ефірі Fox News, що за останні тижні його зацікавленість в укладенні угоди з Іраном знизилася. Раніше повідомлялося, що сторони продовжують контакти з приводу врегулювання конфлікту.

Тим часом аналітики ОПЕК другий місяць поспіль знижують прогноз зростання світового попиту на нафту на 2026 рік. Тепер вони очікують його збільшення на 0,97 млн барелів на добу - до 106,13 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті організації. Попередній прогноз передбачав зростання попиту на 1,17 млн б/д - до 106,33 млн б/д.

Аналітики альянсу також очікують, що світовий попит на нафту в наступному році зросте на 1,73 млн б/д, що на 190 тис. б/д більше попереднього прогнозу.

Разом з тим ОПЕК зберегла оцінку зростання поставок рідких вуглеводнів з країн, що не входять до ОПЕК+, у 2026 році на рівні 630 тис. б/д, у 2027 році - 620 тис. б/д.

Країни ОПЕК+ у травні збільшили видобуток нафти порівняно з квітнем на 244 тис. б/д - до 26,3 млн б/д, зазначається у звіті. Основний внесок у приріст зробили країни ОПЕК.

