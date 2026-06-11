США очолили світовий експорт нафти, Росія посіла друге місце

Сполучені Штати Америки стали найбільшим у світі експортером нафти, вперше в історії обігнавши Саудівську Аравію та Росію.

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на дані компанії Vortexa і власні розрахунки щодо російського експорту.

У травні США експортували 10,5 млн барелів/день, Росія - 7 млн барелів, Саудівська Аравія - 5,9 млн барелів.

"США десятиліттями залежали від близькосхідної нафти й у 1973 року стали однією з головних жертв нафтового ембарго ОПЕК, але ситуація кардинально змінилася після 2010 року, коли стрімко зросли видобуток нафти й газу зі сланцевих родовищ", - говориться у публікації.

Після усунення від влади президента Венесуели Мадуро, США додатково отримали доступ до нафти цієї країни.

У 2015 році Сполучені Штати скасували 40-річну заборону на експорт нафти, запроваджену після арабського нафтового ембарго.

Наприкінці весни 2026 року через скорочення експорту з Саудівської Аравії внаслідок війни з Іраном та проблеми Росії, спричинені українськими ударами безпілотників і американськими санкціями.

Тож, США вийшли на перше місце серед світових експортерів нафти.