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США очолили світовий експорт нафти, Росія посіла друге місце
13:10 11.06.2026 |
Сполучені Штати Америки стали найбільшим у світі експортером нафти, вперше в історії обігнавши Саудівську Аравію та Росію.
Про це пише Reuters.
Агентство посилається на дані компанії Vortexa і власні розрахунки щодо російського експорту.
У травні США експортували 10,5 млн барелів/день, Росія - 7 млн барелів, Саудівська Аравія - 5,9 млн барелів.
"США десятиліттями залежали від близькосхідної нафти й у 1973 року стали однією з головних жертв нафтового ембарго ОПЕК, але ситуація кардинально змінилася після 2010 року, коли стрімко зросли видобуток нафти й газу зі сланцевих родовищ", - говориться у публікації.
Після усунення від влади президента Венесуели Мадуро, США додатково отримали доступ до нафти цієї країни.
У 2015 році Сполучені Штати скасували 40-річну заборону на експорт нафти, запроваджену після арабського нафтового ембарго.
Наприкінці весни 2026 року через скорочення експорту з Саудівської Аравії внаслідок війни з Іраном та проблеми Росії, спричинені українськими ударами безпілотників і американськими санкціями.
Тож, США вийшли на перше місце серед світових експортерів нафти.
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