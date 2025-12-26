Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найближчим часом".

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вранці.