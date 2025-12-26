Фінансові новини
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"
09:06 26.12.2025 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найближчим часом".
"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вранці.
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"
|Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру
|Китай нарощує ядерний потенціал, планує мати понад 1 тис. боєголовок до 2030 р. - доповідь Пентагону
|Спецпосланець Трампа в Гренландії запевняє, що США не планують «завоювання» острова
|Кабмін відсторонив голову Держлікслужби після обшуків НАБУ
|У Трампа наказали забезпечити "карантин" венесуельської нафти на два місяці, - Reuters
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
Бізнес
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4