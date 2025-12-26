Авторизация

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найближчим часом".

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вранці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,17 0,40 42,0000  0,12 0,28
EUR 49,3415  0,23 0,46 49,4465  0,17 0,34

