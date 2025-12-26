Фінансові новини
- 26.12.25
- 20:29
RSS
мапа сайту
Китай запровадив санкції проти 20 оборонних виробників США за продаж зброї Тайваню
18:08 26.12.2025 |
Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів за продаж зброї Тайваню - про це Міністерство закордонних справ країни повідомило 26 грудня.
Згідно із заявою, рішення про постачання зброї «підриває суверенітет та територіальну цілісність Китаю».
Обмеження запровадили щодо 20 військово-промислових компаній зі США та 10 топ-менеджерів оборонних корпорацій. Санкції передбачають замороження активів та заборону на співпрацю з організаціями та особами, включеними до списку. Фізичним особам також заборонений в'їзд до Китаю.
Рішення про запровадження санкцій набирає чинності 26 грудня.
Раніше в грудні адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Тайваню рекордної партії озброєнь - на суму 11,1 мільярда доларів. До пакету, зокрема, увійшли системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та складові для іншого обладнання.
МЗС Китаю розкритикувало це рішення. У відомстві заявили, що це порушить дипломатичні угоди між Китаєм та США, завдасть серйозних збитків суверенітету, безпеці та територіальній цілісності КНР, а також підірве регіональну стабільність.
Китай вважає Тайвань своєю територією. Влада КНР неодноразово говорила, що готова силою взяти острів під свій контроль. За оцінкою Bloomberg, представленої в 2024 році, в разі нападу Китаю на Тайвань війна обійдеться у 10% світового ВВП, а також призведе до прямого військового зіткнення КНР зі США.
