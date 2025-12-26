Фінансові новини
- 26.12.25
- 00:37
- RSS
- мапа сайту
Китай нарощує ядерний потенціал, планує мати понад 1 тис. боєголовок до 2030 р. - доповідь Пентагону
17:25 25.12.2025 |
Китайський арсенал ядерних боєголовок у 2024 році перебував на рівні "трохи більше ніж 600 одиниць", що відображає сповільнення темпів їхнього виробництва порівняно з попередніми роками, ідеться в щорічній доповіді Пентагону Конгресу США.
У ній наголошується, що, "попри це уповільнення, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжує масштабне нарощування свого ядерного потенціалу". НВАК, як і раніше, планує мати понад 1000 боєголовок до 2030 року, стверджується в доповіді міністерства війни США.
Згідно з американськими даними, Китай наразі має у своєму розпорядженні 400 міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 і DF-41 з дальністю понад 5,5 тис. км і 550 шахтних пускових установок до них. У доповіді нагадується, що у вересні 2024 року Китай провів випробувальний пуск неозброєної МБР для підтвердження здатності доставити ядерну боєголовку на повну дальність. Запуск МБР DF-31B було здійснено з північної частини острова Хайнань. Ракета пролетіла приблизно 11 тис. км, перш ніж впасти в океан недалеко від Французької Полінезії.
КНР також має 300 балістичних ракет середньої дальності, здатних вражати цілі на відстані від 3 тис. до 5,5 тис. км, ідеться в доповіді.
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
