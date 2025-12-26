Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай нарощує ядерний потенціал, планує мати понад 1 тис. боєголовок до 2030 р. - доповідь Пентагону

Китайський арсенал ядерних боєголовок у 2024 році перебував на рівні "трохи більше ніж 600 одиниць", що відображає сповільнення темпів їхнього виробництва порівняно з попередніми роками, ідеться в щорічній доповіді Пентагону Конгресу США.

У ній наголошується, що, "попри це уповільнення, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжує масштабне нарощування свого ядерного потенціалу". НВАК, як і раніше, планує мати понад 1000 боєголовок до 2030 року, стверджується в доповіді міністерства війни США.

Згідно з американськими даними, Китай наразі має у своєму розпорядженні 400 міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 і DF-41 з дальністю понад 5,5 тис. км і 550 шахтних пускових установок до них. У доповіді нагадується, що у вересні 2024 року Китай провів випробувальний пуск неозброєної МБР для підтвердження здатності доставити ядерну боєголовку на повну дальність. Запуск МБР DF-31B було здійснено з північної частини острова Хайнань. Ракета пролетіла приблизно 11 тис. км, перш ніж впасти в океан недалеко від Французької Полінезії.

КНР також має 300 балістичних ракет середньої дальності, здатних вражати цілі на відстані від 3 тис. до 5,5 тис. км, ідеться в доповіді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,17 0,40 42,0000  0,12 0,28
EUR 49,3415  0,23 0,46 49,4465  0,17 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес