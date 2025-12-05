Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%

14:15 05.12.2025 |

Транспорт

За 10 місяців 2025 року в Україні було реалізовано на 6% менше нових комерційних автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«З початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10 835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у листопаді на ринку було реалізовано 982 авто. У порівнянні з листопадом 2024 року попит зменшився на 10%. Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.

Лідерами місяця стали MAN - 118 од., Renault - 117 од., Fiat - 88 од., Citroёn - 85 од. та Mercedes-Benz - 79 од.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес