Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%
14:15 05.12.2025
За 10 місяців 2025 року в Україні було реалізовано на 6% менше нових комерційних автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.
«З початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10 835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у листопаді на ринку було реалізовано 982 авто. У порівнянні з листопадом 2024 року попит зменшився на 10%. Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.
Лідерами місяця стали MAN - 118 од., Renault - 117 од., Fiat - 88 од., Citroёn - 85 од. та Mercedes-Benz - 79 од.
