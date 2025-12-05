Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%

За 10 місяців 2025 року в Україні було реалізовано на 6% менше нових комерційних автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«З початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10 835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у листопаді на ринку було реалізовано 982 авто. У порівнянні з листопадом 2024 року попит зменшився на 10%. Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.

Лідерами місяця стали MAN - 118 од., Renault - 117 од., Fiat - 88 од., Citroёn - 85 од. та Mercedes-Benz - 79 од.