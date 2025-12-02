Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон

Samsung офіційно показала свій перший потрійний складаний смартфон - Galaxy TriFold. Модель стане доступною в Кореї 12 грудня, а згодом вийде на ринки Китаю, Тайваню, Сінгапуру та ОАЕ. У першому кварталі 2026 року смартфон також має з'явитись в США.

Galaxy TriFold отримав конструкцію з двома петлями та внутрішнім складанням для захисту основного дисплея. Якщо пристрій складено неправильно, смартфон попередить користувача вібрацією та повідомленням на екрані. У повністю розгорнутому стані діагональ екрана становить 10 дюймів, а у складеному вигляді доступний 6,5-дюймовий зовнішній дисплей. Товщина пристрою - 3,9 мм у розгорнутому стані та 12,9 мм у складеному. Вага Galaxy TriFold - 309 г проти 215 г у Galaxy Fold7.









Усередині використано платформу Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а живлення забезпечує батарея об'ємом 5600 мА·год, розподілена між трьома панелями. Підтримується швидка зарядка 45 Вт. Основна камера повторює конфігурацію Galaxy Fold7: 200 Мп головний модуль, 12 Мп ультраширокий та 10 Мп телефото.

Samsung оновила конструкцію петель Armor FlexHinge, використала титановий захист механізму та посилила шар дисплея. Компанія заявляє, що екрани змикаються з мінімальним зазором і не торкаються один одного. На корпусі застосовано сплав Advanced Armor Aluminum і композитну задню панель із посиленими волокнами.









У розгорнутому режимі Galaxy TriFold підтримує одночасну роботу трьох додатків на екрані, оптимізовані версії системних програм і нові можливості Galaxy AI. Пристрій також став першим смартфоном із повноцінним автономним режимом Samsung DeX - до чотирьох робочих просторів із запуском до п'яти додатків у кожному та підтримкою другого екрана в Extended Mode.









Обидва дисплеї виконані за технологією Dynamic AMOLED 2X із частотою 120 Гц. Яскравість сягає 1600 ніт для основного та 2600 ніт для зовнішнього. Є захист від води за стандартом IP48.





Покупці Galaxy TriFold отримають шестимісячну підписку Google AI Pro та одноразову 50% знижку на ремонт дисплея. Ціну смартфона Samsung поки не розкриває.







До речі, раніше цього року китайська Huawei представила глобальну версію свого потрійного складаного смартфона Mate XT Ultimate Design. Його ціна становить 3499 євро.