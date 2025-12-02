Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон

14:50 02.12.2025 |

Новини IT

Samsung офіційно показала свій перший потрійний складаний смартфон - Galaxy TriFold. Модель стане доступною в Кореї 12 грудня, а згодом вийде на ринки Китаю, Тайваню, Сінгапуру та ОАЕ. У першому кварталі 2026 року смартфон також має з'явитись в США.

Galaxy TriFold отримав конструкцію з двома петлями та внутрішнім складанням для захисту основного дисплея. Якщо пристрій складено неправильно, смартфон попередить користувача вібрацією та повідомленням на екрані. У повністю розгорнутому стані діагональ екрана становить 10 дюймів, а у складеному вигляді доступний 6,5-дюймовий зовнішній дисплей. Товщина пристрою - 3,9 мм у розгорнутому стані та 12,9 мм у складеному. Вага Galaxy TriFold - 309 г проти 215 г у Galaxy Fold7.


Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон


Усередині використано платформу Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а живлення забезпечує батарея об'ємом 5600 мА·год, розподілена між трьома панелями. Підтримується швидка зарядка 45 Вт. Основна камера повторює конфігурацію Galaxy Fold7: 200 Мп головний модуль, 12 Мп ультраширокий та 10 Мп телефото.

Samsung оновила конструкцію петель Armor FlexHinge, використала титановий захист механізму та посилила шар дисплея. Компанія заявляє, що екрани змикаються з мінімальним зазором і не торкаються один одного. На корпусі застосовано сплав Advanced Armor Aluminum і композитну задню панель із посиленими волокнами.


Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон


У розгорнутому режимі Galaxy TriFold підтримує одночасну роботу трьох додатків на екрані, оптимізовані версії системних програм і нові можливості Galaxy AI. Пристрій також став першим смартфоном із повноцінним автономним режимом Samsung DeX - до чотирьох робочих просторів із запуском до п'яти додатків у кожному та підтримкою другого екрана в Extended Mode.


Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон


 
Обидва дисплеї виконані за технологією Dynamic AMOLED 2X із частотою 120 Гц. Яскравість сягає 1600 ніт для основного та 2600 ніт для зовнішнього. Є захист від води за стандартом IP48.


Покупці Galaxy TriFold отримають шестимісячну підписку Google AI Pro та одноразову 50% знижку на ремонт дисплея. Ціну смартфона Samsung поки не розкриває.



До речі, раніше цього року китайська Huawei представила глобальну версію свого потрійного складаного смартфона Mate XT Ultimate Design. Його ціна становить 3499 євро.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес