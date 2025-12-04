Фінансові новини
04.12.25
18:20
RSS
мапа сайту
20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
16:47 04.12.2025
Державна служба геології та надр України продала спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі у Львівській області. Кошти від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов'язань України.
Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на сайт Prozorro.Продажі.
Ділянка розташована у Стрийському та Дрогобицькому районах, за 15 кілометрів на південний захід від Стрия. Вона містить поклади природного газу, нафти, газу, розчиненого у нафті, та конденсату. Дозвіл надається на 20 років для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, включно з дослідно-промисловою розробкою родовищ та подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).
Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота становила 48 309 120 грн, але завдяки активній конкуренції між трьома учасниками його вартість зросла більш ніж удвічі - до 110 000 011 грн.
В результаті конкурентної боротьби переможцем стало ТОВ "Газ-МДС", яке запропонувало 110 млн грн. Компанія належить Олександру Гузенку та його дочці Тетяні Гузенко, які входять до числа найбільших приватних виробників газу в Україні.
"Прозорі торги - це ефективний інструмент, який забезпечує чесну конкуренцію під час отримання спеціального дозволу на користування надрами та встановлення ринкової ціни", - зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.
Як повідомлялося, у вересні Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розпочав свою операційну діяльність та отримав перший внесок. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал Фонду відбудови у розмірі загалом 150 млн доларів.
