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АНАЛІТИКА

В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів

В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
 

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2025 році планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. Також вони мають завдання виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, заявив у п'ятницю, 3 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів

 

"У межах проєкту "Зброя перемоги" запустимо довготривалі контракти з виробниками на три-п'ять років. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів", - написав він у Telegram.



Рекордний бюджет на армію на оборонну промисловість

Як зазначив Шмигаль, видатки на озброєння і військову техніку у 2025 році становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень, а плани підприємств ОПК передбачають нарощування виробничих можливостей до 30 мільярдів доларів. "Цьогоріч маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість - 2,23 трильйона гривень. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби", - зазначив Шмигаль.

Водночас уряд планує розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю у українського ОПК для потреб української армії, наголосив прем'єр. "На 2025 рік очікуємо залучити понад один мільярд доларів", - додав Шмигаль.

Також держава має намір приділити увагу розвитку системи укриттів за "фінською моделлю" - державно-приватного партнерства для створення великої мережі надійних сховищ, вказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у 2025 році Сили оборони України отримають більше 30 тисяч далекобійних безпілотників DeepStrike.

У листопаді президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виробила перші 100 ракет з початку 2024 року і буде нарощувати таке виробництво. За словами Зеленського, зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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