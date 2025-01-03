В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2025 році планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. Також вони мають завдання виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, заявив у п'ятницю, 3 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах проєкту "Зброя перемоги" запустимо довготривалі контракти з виробниками на три-п'ять років. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів", - написав він у Telegram.



