02.12.25
20:16
- RSS
- мапа сайту
Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
15:27 02.12.2025 |
Уряд Швеції оголосив про надання Україні нового пакета цивільної допомоги на суму понад 1,1 млрд шведських крон (100 млн євро) для задоволення найнагальніших потреб у відновленні та зміцненні стійкості країни.
Про це йдеться у повідомленні шведського уряду, передає "Європейська правда".
Допомога буде спрямована на задоволення нагальних потреб перед і під час цієї зими, а також на зміцнення України для майбутніх зим.
Новий пакет допомоги буде спрямований на задоволення найнагальніших потреб України, включаючи енергопостачання, ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури, реформи та охорону здоров'я. Загальна сума пакета допомоги становить 1,112 млрд шведських крон.
"Уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну", - заявив міністр з питань розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.
"Енергопостачання є важливою складовою загальної оборони. Разом з міжнародними партнерами ми зараз збільшуємо підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи", - зазначила міністерка енергетики та економіки Ебба Буш.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко напередодні заявила про те, що Німеччина виділила додаткові кошти на зміцнення інфраструктури України цієї зими.
Литовський оператор системи електропередачі Litgrid раніше передав Україні черговий пакет підтримки, який зміцнить електропостачання країни та допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.
