Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

08:26 03.12.2025 |

Економіка

Міністерство розвитку громад та територій для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину може переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Відповідні зміни закріплені постановою Кабінету міністрів №1555 "Деякі питання підтримки мобільності громадян України в рамках ініціативи "3 000 кілометрів Україною" від 2 грудня, яка опублікована на урядовому порталі.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас - ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

За словами голови правління, мова йде про можливість отримати додатково "сотні мільйонів" гривень.

"Компенсатор - це не мільярди, це сотні мільйонів гривень", - сказав Перцовський.

Неможливість назвати сьогодні точні дати переходу на новий порядок ціноутворення він пояснив регуляторним процесом. "Всі відповідні напрацювання, зміни до певних наказів, правил заходять пакетом. Є місяць регуляторного процесу на те, щоб вони пройшли певні узгодження та були відповідно прийняті", - зауважив голова правління.

В той же час у постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов'язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

"Розширення діапазону застосування коефіцієнтів зниження (підвищення) вартості квитка і плацкарти залежно від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за наявності відповідної можливості, у вагонах поїздів міжнародного сполучення", - йдеться у постанові.

Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда;

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацює вже цього тижня, безкоштовні квитки з'являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

"Мінрозвитку разом із Мінфіном, Мінекономіки за участю "Укрзалізниці" протягом І кварталу 2026 р. забезпечити розробку та подання на розгляд Кабінету міністрів проекту акта про запровадження експериментального проекту з упровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні, зокрема компенсації (за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством) різниці між економічно обґрунтованою вартістю таких пасажирських перевезень і державними регульованими тарифами для пасажирів", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, за оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес