Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
08:26 03.12.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину може переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.
Відповідні зміни закріплені постановою Кабінету міністрів №1555 "Деякі питання підтримки мобільності громадян України в рамках ініціативи "3 000 кілометрів Україною" від 2 грудня, яка опублікована на урядовому порталі.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас - ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.
За словами голови правління, мова йде про можливість отримати додатково "сотні мільйонів" гривень.
"Компенсатор - це не мільярди, це сотні мільйонів гривень", - сказав Перцовський.
Неможливість назвати сьогодні точні дати переходу на новий порядок ціноутворення він пояснив регуляторним процесом. "Всі відповідні напрацювання, зміни до певних наказів, правил заходять пакетом. Є місяць регуляторного процесу на те, щоб вони пройшли певні узгодження та були відповідно прийняті", - зауважив голова правління.
В той же час у постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов'язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.
"Розширення діапазону застосування коефіцієнтів зниження (підвищення) вартості квитка і плацкарти залежно від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за наявності відповідної можливості, у вагонах поїздів міжнародного сполучення", - йдеться у постанові.
Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда;
Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацює вже цього тижня, безкоштовні квитки з'являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".
Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.
"Мінрозвитку разом із Мінфіном, Мінекономіки за участю "Укрзалізниці" протягом І кварталу 2026 р. забезпечити розробку та подання на розгляд Кабінету міністрів проекту акта про запровадження експериментального проекту з упровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні, зокрема компенсації (за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством) різниці між економічно обґрунтованою вартістю таких пасажирських перевезень і державними регульованими тарифами для пасажирів", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, за оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
