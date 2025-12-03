Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законорпоєкт "Про державний бюджет на 2026 рік" до другого читання.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Він додав, що парламент розгляне законопроєкт про держбюджет у другому читанні вже сьогодні.

Своєю чергою голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") оприлюднила основні зміни, враховані у проєкті держбюджету до другого читання за підсумками "численних консультацій" з депутатами.

Зокрема, у проєкті бюджету-2026 пропонується:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%), встановивши цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах;

виключити субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету):

додатково виділити 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву");

додатково виділити 244 млн грн Бюро економічної безпеки (за рахунок Резервного фонду).

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - додала Підласа.