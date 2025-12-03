Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?

14:32 03.12.2025

Економіка

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законорпоєкт "Про державний бюджет на 2026 рік" до другого читання.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Він додав, що парламент розгляне законопроєкт про держбюджет у другому читанні вже сьогодні.

Своєю чергою голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") оприлюднила основні зміни, враховані у проєкті держбюджету до другого читання за підсумками "численних консультацій" з депутатами.

Зокрема, у проєкті бюджету-2026 пропонується:

  • додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%), встановивши цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах;
  • виключити субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету):
  • додатково виділити 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву");
  • додатково виділити 244 млн грн Бюро економічної безпеки (за рахунок Резервного фонду).

    • "Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - додала Підласа. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3342
    		  0,0071
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 49,1839
    		  0,1310
    		 0,27

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
    EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
    EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

