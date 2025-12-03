Фінансові новини
Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
14:32 03.12.2025 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законорпоєкт "Про державний бюджет на 2026 рік" до другого читання.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.
Він додав, що парламент розгляне законопроєкт про держбюджет у другому читанні вже сьогодні.
Своєю чергою голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") оприлюднила основні зміни, враховані у проєкті держбюджету до другого читання за підсумками "численних консультацій" з депутатами.
Зокрема, у проєкті бюджету-2026 пропонується:
"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - додала Підласа.
